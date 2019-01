Alt på plass for heving av KNM «Helge Ingstad»

INNENRIKS 2019-01-03T08:39:22Z

Både løftemateriell og personale er på plass for å heve fregatten når været tillater det.

Publisert: 03.01.19 09:39

Uværet på Vestlandet i julen har nemlig skapt trøbbel for fregatten, som kolliderte med tankskipet «Sola TS» 8. november. På sine nettsider melder Forsvaret at en av vaierne som er festet i KNM «Helge Ingstad» og på land har røket. I tillegg viser et av landfestene at fjellet sprekker opp.

Arbeidet med å erstatte sikringene kunne først startes torsdag morgen på grunn av bølger i natt.

– Det er et resultat av stormen som har vært over julen, som også har ført til at fartøyet har beveget seg 30 cm nedover, forteller Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret til VG.

– Det er ingen kritisk faktor for øyeblikket. I dette tilfellet er det en vaier av veldig mange. Dette er vaiere som holder fartøyet mot land, ikke oppe. Det er snakk om mange tonn, så vaiere kan bare holder det inntil land.

Klart for heving

Det meste skal være på plass for at fregatten KNM «Helge Ingstad» kan heves, forteller Herland.

– Det pågår nå detaljplanlegging av det videre hevingsarbeidet. Alt materiell er på plass og personalet er tilbake fra ferie.

Et av fartøyene som skal brukes i hevingen har vært på et oppdrag i Tyskland, men er nå tilbake. I tillegg har stormen over nyttår gjort det vanskelig å heve fregatten.