MERKEL OG HOKSRUD: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud stilte seg opp rett bak Angela Merkel i grønn jakke midt på gruppebildet på forumet for mat og landbruk i Berlin fredag. Foto: Landbruks- og matdepartementet/GFFA

Hoksruds siste hilsen som matminister: Midtpunkt med Merkel

INNENRIKS 2019-01-21T19:43:37Z

Bård Hoksrud (Frp) ble det store midtpunktet sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel på gruppebildet med 70 ministre under forumet for mat og landbruk i Berlin.

Arrangementet og den tradisjonelle fotoseansen sist fredag kan fort bli Bård Hoksruds siste store oppdrag som landbruks- og matminister.

Tirsdag skal han etter alt å dømme avløses av KrF-nestleder Olaug Bollestad - etter knappe fem måneder som statsråd.

Under det årlige Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) i Berlin, understreket Hoksrud digitaliseringens betydning for det fremtidige landbruket.

– Vi trenger et landbruk med smartere løsninger, sa Hoksrud.

Han er ikke fullt så snakkesalig om at han høyst sannsynlig går av som mat- og landbruksminister tirsdag.

– Som du vet så har jeg ingen kommentar nå. Ha en fin kveld, skriver Hoksrud til VG i en sms.

Etter planen skulle Hoksrud ha besøkt gjødselgiganten Yara International i Berlin på onsdag. Men det blir nå trolig ikke noe av, selv om Yara mandag kveld ikke hadde mottatt noen forfallsmelding fra Landbruks- og matdepartementet.

I stedet går Hoksrud ventelig tilbake til Stortinget. Den erfarne politikeren regnes internt som en politisk potet - en som kan brukes til det meste. På Stortinget har han fast plass på Telemark-benken.

Hoksrud presiserer at det ikke var han selv som kapret midtpunkt-plassen bak Angela Merkel på gruppebildet sammen med 70 andre landbruksministre fra hele verden.

– Jeg fikk tildelt plass av tyskerne, og fikk hilst på Merkel etter at hun hadde holdt innlegget sitt for alle landbruks- og matministrene. Det var veldig hyggelig. Hun har jo i mange år vært en av de viktigste politikerne i Europa, bemerker Hoksrud.

Siden 2009 har Tyskland invitert landbruksministre fra hele verden til å drøfte landbrukstema som er av global interesse. I år deltok 70 land på konferansen.

Forbundskansler Angela Merkel innledet under konferansen, der temaet var digitalisering og bruk av ny teknologi i landbruket.

Skiftene av statsråder og utvidelsen av Solberg-regjeringen skjer offisielt hos Kongen på Slottet tirsdag formiddag med den tradisjonelle presentasjonen av de nye statsrådene på slottsplassen like etter.