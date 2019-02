2003: I 2003 ble Jan Erik Linge, da Breida, siktet for drapet på Dereka Maria Mikula. Her er han på vei inn i avhør i mars 2003. Foto: Thomas Andreassen / VG

Tiltale: Drapsdømte Jan Erik Linge snikfotograferte nakne unge jenter

LARVIK (VG) I 2003 ble Jan Erik Linge dømt for å ha drept og voldtatt en tenåringsjente. Etter prøveløslatelsen i juli 2014 har han gjentatte ganger snikfotografert unge jenter.

Natt til 15. mars 2003: 20 år gamle Jan Erik Breida knuser en vindusrute og tar seg inn i huset hvor 16 år gamle Dereka Maria Mikula er hjemme alene.

Han dreper henne.

Overfallet var uprovosert, voldsomt og overraskende.

Han blir dømt til 17 års fengsel for drap og voldtekt, etter at juryen hadde svart ja på skyldspørsmålene.

Desember 2016 til februar 2017:

En person står gjentatte ganger utenfor et bolighus i Larvik og snikfotograferer nakne små jenter gjennom et baderomsvindu.

Påtalemyndigheten mener det er Jan Erik Breida, som nå har byttet etternavn til Linge.

Politiet fant bildene på Linges datamaskin. De fant DNA-et hans på kamerabatteriet. Påtalemyndigheten tok ut tiltale etter den såkalte «stalking»-paragrafen, og mente Linge hadde fotografert tre jenter mens de var avkledd, og dermed produsert seksualiserende fremstillinger av barn.

Linge hevder politiet må ha plantet over 500 bilder på hans datamaskin. Han nekter for å ha fotografert jentene, slik han nektet for å ha drept Dereka Maria Mikula.

DREPT: 16 år gamle Dereka Maria Mikula ble drept 15. mars 2003.

– Veldig syk

Linge ble prøveløslatt etter drapsdommen i juli 2014. Allerede samme måned begynte han å følge etter jenter og fotografere dem.

På torsdag i forrige uke møtte møtte Linge i retten tiltalt for snikfotografering for andre gang.

Han forklarte at han hadde moderat hjertesvikt og at han til tider var veldig syk.

– Poenget mitt er at jeg ikke var i stand til å posisjonere meg utenfor disse vinduene. Det er budskapet. Det er fakta, sa Linge, som følte at han ikke hadde blitt hørt i saken.

– Frykt og utrygghet

Også i oktober 2016 ble han dømt for å ha fulgt etter unge jenter og tatt bilder av dem. Politiet fant 6400 bilder av unge jenter som var kategorisert i mapper med seksualiserte titler.

Allerede våren 2014, mens han fortsatt sonet drapsdommen, sendte han drapstruende meldinger til sin daværende kjæreste.

Ettersom forholdene var begått før, og kort tid etter prøveløslatelsen, ble han dømt til fire og et halvt års fengsel. Retten mente det var en rød tråd i Linges handlingsmønster: Ulike krenkelser mot kvinner.

– Han fremstår som å ha et modus for denne typen handlinger. Det er handlinger som skaper frykt og utrygghet. Frykten har vært vedvarende for de fornærmede, sa aktor Pernille Flage i sin prosedyre fredag ettermiddag.

I RETTEN: Pernille Flage førte saken for påtalemyndigheten, her med Linges forsvarer Marius Ihlebæk. Foto: Tore Kristiansen

– Invalidisert en familie

Bistandsadvokat Lene Høivang forteller at særlig én av de fornærmede jentene har fått betydelig redusert livskvalitet som følge av «stalkingen» og bildene som er tatt av henne.

– Jeg vil si at det faktisk har invalidisert en hel familie, sier Høivang til VG.

– De har måttet flytte og jenta føler seg ikke trygge i eget hjem, heller ikke i ny bolig. Hun har isolert seg fra et tidligere aktivt og sosialt liv i idretten og med venner. Familien har måttet være våkne for å trøste og trygge datteren om natten fra hennes hyppige mareritt og frykt for å sove, fortsetter bistandsadvokaten.

BISTANDSADVOKAT: Lene Høivang (til venstre) fortalte at snikfotograferingen hadde invalidisert en hel familie. Her er hun i retten med aktor Pernille Flage. Foto: Tore Kristiansen

Hun peker på at Linge nettopp er domfelt for drap og voldtekt av en tenåringsjente.

– Vissheten om farlighetsnivået hos tiltalte, og det at han har oppholdt seg utenfor hjemmet deres, samt tatt en mengde bilder inn gjennom vinduene og av jentene i private situasjoner uten klær, er noe jentene og dere familier må leve med, sier Høivang.

DOMMER: Tingrettsdommer Siw Morrow ledet rettssaken i Vestfold tingrett i Larvik tinghus. Foto: Tore Kristiansen

– Forfulgt av politiet

Forsvarer Marius Ihlebæk fremholdt at det var rimelig tvil om at Linge faktisk hadde tatt bildene. Han fremholdt også at bildene ikke oppfylte lovens vilkår om å være «seksualiserende».

Han fremholdt også klientens svært kritiske syn på politiet.

– Vi står overfor en tiltalt som over en lengre periode, siden han ble prøveløslatt, etter hans utsagn har blitt forfulgt av politiet. Blitt stoppet av politiet på gaten uten grunn. Slik skal ikke politiet holde på.

– At politiet har et horn i siden til ham, det mener jeg retten kan legge til grunn. Det er en praktisk mulighet for at disse bildene kan ha blitt plantet, slik tiltalte mener, sa Ihlebæk i sin prosedyre.

Dom i saken ventes i neste uke.

Ikke forvaring

Farlige tilregnelige lovbrytere kan bli dømt til såkalt forvaringsstraff når en vanlig fengselsstraff ikke ses på som tilstrekkelig for å verne samfunnet.

To sakkyndige har vurdert Linge med tanke på forvaring.

Det er ukjent for VG hva de konkluderte med, men påtalmyndigheten la ikke ned påstand om forvaring i saken. De viser til at vilkårene for forvaring, som er strenge, ikke er oppfylt.