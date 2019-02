KRITIKK NEDENFRA: Venstre-leder Trine Skei Grande, fotografert etter at Venstres landsstyre godkjente regjeringsplattformen på Gardermoen 17.januar. Foto: Gisle Oddstad

Venstre-lederen svarer kritikerne: Man må tåle en støyt, og det tåler jeg

Trine Skei Grande møter den harde kritikken fra partifellene i Venstre med en klar beskjed: Hun har tenkt å bli sittende som Venstre-leder.

I en samtale med VG torsdag formiddag svarer Venstre-lederen «nei» på spørsmålet om hun opplever økt uro og opprør nedenfra.

I dag kommer det nye angrep på Trine Skei Grande ’s ledelse av partiet:

Venstre-medlemmer i Distrikts-Norge er bekymret for utviklingen i partiet. En tidligere ordfører advarer, mens en annen gir seg etter 20 år med tillitsverv, og mener Skei Grande må gå.

Leder videre

På spørsmål om hun vurderer sin stilling etter kritikken, får VG dette klare svaret:

– Når man er partileder i Venstre må man tåle en støyt og det tåler jeg. Jeg ble valgt til leder enstemmig og med stående akklamasjon for noen måneder siden, og skal ha den jobben i ett og et halvt år til, sier Skei Grande.

Kritiske brev

Bjørn Hegstad, tidligere ordfører for Venstre i Lødingen, står bak lokallagets brev til Nordland Venstre og til partiet sentralt.

Lødingen Venstre skriver blant annet at «de sosialliberale verdiene som «vårt» Venstre står for, har vi forhandlet bort for å tekkes Frp og Høyre».

Venstre-lederen sier til VG at hun oppfatter brevet fra Lødingen Venstre som en del av en diskusjon om partiets distriktspolitikk:

– Dette er en debatt vi har hatt gående i ett års tid, og som førte til at vi før jul satte ned et eget distriktspolitisk utvalg som ledes av Atle Hamar. De skal identifisere hva det er distrikt-Venstre ønsker å løfte av saker. Dette blir blant de viktigste temaene på landsmøtet i Venstre senere i vår, sier Trine Skei Grande.

Stor takhøyde

– Medierapportene fra det indre liv i Venstre tyder på mye uro nå. Føler du presset?

– Vi jobber med organisasjonskulturen hele tiden. Det er ikke alltid at man kjenner seg igjen i det bildet som tegnes i mediene. Det er viktig for Venstre å ha en inkluderende kultur og stor takhøyde.

– Hvordan forholder du deg til krav om din avgang?

– Det er det helt lov å mene. Jeg må tåle at en lokallagsleder mener at jeg ikke gjør en god nok jobb. Sånn er det bare, sier Skei Grande.

– Men folk i Venstre gir uttrykk for en følelse av at de ikke blir hørt?

– Da må de sørge for å bli valgt til delegater til vårens landsmøte, slik at de kan delta i diskusjonen om hvordan Venstre skal forbedre sin distriktspolitikk.

– I Lødingen mener de at Venstre sentralt har sviktet distriktene?

– Jeg oppfatter at misnøyen i Lødingen handler om lokale båtruter som fordeles av fylkeskommunen, hvor de kom dårligere ut og fikk kutt. Vi har orientert vår fylkespolitiker som nå skal ta kontakt med dem.

Stiller lister

– Er det vanskelig å få folk til å stille på valglister for Venstre til kommunevalget nå, etter at Venstre gikk inn i regjeringen med Høyre og Frp?

– Ved forrige lokallag hadde vi flere lister enn Fremskrittspartiet. Bare Arbeiderpartiet , Høyre og Senterpartiet hadde flere lister enn oss. Nå er det færre kommuner, men jeg tror likevel at vi klarer å stille lister i 250 til 260 kommuner.

– Men er det vanskeligere enn for fire år siden?

– Det er alltid mye jobb. Men mange oppdager at partiet nå er på et regjeringslag som kan få til større ting. Vi ser på fylkesårsmøtene at veteraner kommer tilbake til partiet fordi de ser at vi får gjennomslag. Bare det at vi fikk på plass 18 kulturbygg rundt i landet i forrige statsbudsjett, fik Venstre-folk til å felle tårer, og da mener jeg gledestårer, over at prosjekter de hadde jobbet med i mange år kom på plass, sier Venstre-lederen.

PS: Venstre har landsstyremøte kommende fredag og lørdag.