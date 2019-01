Nav-direktør Sigrun Vågeng mener det er alvorlig når folk som er arbeidsføre og har inntekt, utnytter velferdsordningene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav anmeldte 968 personer for trygdesvindel i 2018

I fjor ble 968 personer anmeldt av Nav for trygdesvindel av totalt 166 millioner kroner.

905 av de anmeldte sakene dreier seg om svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette dreier seg om personer som har jobbet og tjent penger uten å informere Nav om det, og dermed har de fått utbetalt stønad de ikke har hatt krav på.

– Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt, forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet anmeldelser har gått ned de siste tre årene. Nav mener det henger sammen med bedre kontrollmetoder, og at Nav avdekker saker tidligere. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har også gått ned.

– Tallene viser en positiv utvikling, og mye skyldes de digitale mulighetene. Det er ikke et mål for Nav å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi prioritere større og mer kompliserte saker, sier Vågeng.

Hun understreker at de som blir anmeldt, risikerer fengselsstraff, og i tillegg krever Nav alltid pengene tilbake.

Nav samarbeider også med andre etater for å avdekke økonomisk kriminalitet. 58 personer ble anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet. Dette er saker som også har høyere beløp. Den største saken i fjor handler om en person som er anmeldt for å ha jobbet svart med godstransport og likevel har mottatt 2,3 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.