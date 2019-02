Styret i Oslo Ap vil beholde Marianne Borgen (SV) som ordfører i Oslo og foreslår at partiet ikke fremmer noen egen ordførerkandidat til årets kommunestyre- og fylkesstyrevalg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ap vil gå til valg på SV-ordfører i Oslo

Styret i Oslo Ap mener partiet bør gå til valg med Marianne Borgen fra SV som ordførerkandidat og fremmer ingen forslag til kandidater fra eget parti.

NTB

Samtidig innstiller de Raymond Johansen som partiets kandidat til posisjonen som byrådsleder i den norske hovedstaden, melder NRK.

Borgen har vært sittende ordfører i Oslo og Raymond Johansen sittende byrådsleder siden SV, MDG og Ap med støtte fra Rødt sikret seg flertall i Oslos bystyre og dannet et rødgrønt byråd etter kommunevalget i 2015.

Forslaget fra styret i Oslo Ap for kommune- og fylkestingsvalget 2019 skal nå sendes til partilagene på høring.

– Vi synes det er naturlig at vi i god tid før valget avklarer at vi synes Marianne Borgen, som har vært ordfører de fire siste årene, også bør være det etter valget i 2019, sier fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti til NRK.

– Vi mener det er viktig at vi gir et tydelig signal om at det samarbeidet Arbeiderpartiet har inngått med SV og MDG i byråd denne perioden, er en koalisjon vi trives godt i, sier han.