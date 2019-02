ETTERFORSKER: Kriminalteknikere gjorde undersøkelser på Bjørndal fredag. Foto: Frode Hansen, VG

Siktede for Bjørndal-drapet ble pågrepet på en buss

Mannen i 30-årene som er siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død på Bjørndal i Oslo torsdag, ble pågrepet på en buss utenfor Oslo samme kveld.

Publisert: 08.02.19 18:24







Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter opplysningen overfor VG.

– Jeg kan ikke si hvor han var på vei, men han ble pågrepet på offentlig kommunikasjon utenfor Oslo, sier Metlid fredag ettermiddag.

– Ja, han var på en buss, men det var av helt ordinære årsaker. Det var ikke noe dramatisk, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen til VG.

Mannen ble pågrepet torsdag kveld.

– Samarbeider med politiet

Når VG snakker med politiinspektøren ved 17-tiden, sitter den siktede mannen forsatt i avhør.

– Han forklarer seg. Det har han gjort i mange timer.

Forsvareren bekrefter at mannen har sittet i avhør- med pauser- siden 10.30 fredag, og sier at han er sliten.

– Han samarbeider med politiet. Han er blitt spurt ut om det som er skjedd og bakgrunnen for siktelsen. Hva han har sagt, vil jeg ikke gå inn på, sier Larsen.

Den siktede er i slutten av 30-årene, av asiatisk opprinnelse og bor i nabolaget, får VG opplyst. Han fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

Ikke ennå identifisert

Det var torsdag at politiet fant den døde kvinnen i en bolig på Bjørndal. Bakgrunnen for at de tok seg inn i den aktuelle boligen, var at kvinnen som bor der ikke hadde møtt opp til vakten sin på jobben. Siden hadde arbeidsgiveren sendt inn en bekymringsmelding.

Den pågrepne mannen bor ved siden av åstedet.

Obduksjonen av den døde kvinnen er ikke ferdigstilt.

– Identiteten på avdøde er ennå ikke klar, og blir trolig ikke klar før over helgen, sier Metlid fredag ettermiddag.

Hun sier at grunnen til at det tar tid, er fordi de er nødt til å ta tidkrevende metoder i bruk for å få på plass identifiseringen.

Dette sa politiinspektør Grete Lien Metlid under pressebrifen torsdag kveld: