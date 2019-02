HAMSTRET: Trond Reidar Hole innrømmer at han nå har hamstret favorittsjokoladen. Her viser han frem det store innkjøpet sammen med datteren Judith Ingela Rickertsen Hole (21), som også synes sjokoladen er veldig god. Foto: Privat

Hamstrer Lohengrin-sjokolade etter dyster beskjed

Etter 108 år er Lohengrin-sjokoladen bestemt tatt ut av produksjon. Flere hundre har gitt uttrykk for sorg på Facebook. Trond Reidar Hole (54) har hamstret.

Publisert: 15.02.19 18:31 Oppdatert: 15.02.19 19:21







Nylig tok Freia sjokoladen Lohengrin, en mørk sjokolade fylt med romkrem, ut av produksjon, skriver Aftenposten.

Nordisk kommunikasjonsdirektør i Mondelez International, Celin Huseby, sier til avisen at det er salg og etterspørsel som bestemmer.

Hun påpeker at etterspørselen etter sjokoladen har sunket med årene.

les også Her lekker sjokolade fra Freia i Oslo

– Det er ikke lenger lønnsomt å produsere den, påpeker Huseby overfor VG.

Den kjøttbeinformede sjokoladen ble lansert i 1911 i forbindelse med oppsetningen av Richard Wagners opera Lohengrin på Nationaltheatret i Oslo. Sjokoladen ble designet av arkitekten Henrik Bull.

Sjokoladen ble kåret som et av kulturminnene i forbindelse med kulturminneåret 2009.

Sjokk

På vei hjem fra jobb i dag «scrollet» Trond Reidar Hole seg gjennom nyhetene. Det var da sjokknyheten traff ham midt i fleisen:

Favorittsjokoladen var nylig tatt ut av produksjon.

Etter alt å dømme forsvinner Lohengrin ut av hyllene i løpet av februar, eller så langt varebeholdningen rekker, kunne Hole lese i Aftenposten.

– Det var ikke ventet, ingen forutanelse. Personlig trodde jeg at Mandelstang var mer utsatt, sier Hole til VG.

LES OGSÅ: Smeltet sjokolade dekket gatene i Tyskland etter lekkasje

LOHENGRIN: Den kjøttbeinformede mørke sjokoladen, fylt med romkrem, ble i sin tid designet av arkitekten Henrik Bull. Foto: FREIA

– Dette er viktig

Hole gikk sporenstreks i butikken og hamstret sjokoladen, som for ham vekker minner om gode kino- og kulturopplevelser. Han tok også til Facebook og gode venner hjalp ham å opprette gruppen «LOHENGRINS VENNER».

I skrivende stund har gruppen 100 medlemmer.

les også Er dette verdens dyreste sjokoladeplate?

Aftenpostens sak har vakt stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Det er også opprettet en egen debatt-tråd her i VG.

Det er heller ikke første gang at sjokoladens tilhengere har gjort opprør mot produksjonsopphør.

På begynnelsen av 1970-tallet ble det bestemt at produksjonen av Lohengrin skulle opphøre, ifølge Store Norske Leksikon. Det resulterte i så store protester fra sjokoladens tilhengere at produksjonen måtte gjenopptas etter noen få måneder.

– Jeg måtte reagere da jeg leste at Lohengrin er truet igjen. Dette er jo ikke nytt. Det var et trusseltilfelle mot Lohengrin på 70-tallet, men det kommer til å bli slått tilbake nå også, sier Hole, som til daglig er generalsekretær i arbeidstakerorganisasjonen Parat.

– Vi har alle våre preferanser, og av de mange uviktige tingene, så er dette viktig. Lohengrin en fantastisk sjokolade, sier Hole.

Stunt?

Han har sine mistanker vedrørende det han kaller Mondelez’ «stunt».

– Vi middelaldrende mistenker Freia for å være ute med et stunt her. Det er mulig at de forsøker å få PR rundt at de tar en veldig folkekjær sjokolade ut av produksjon, og at VG og andre skal gi dem reklame. Det er vi med på, så lenge det sikrer videre produksjon, sier Hole.

Kommunikasjonsdirektør Husby forsikrer imidlertid om at dette ikke er noe PR-stunt.

– Er alt håp ute for Lohengrin-tilhengerne? En av dem har hamstret ...

– Jeg må dessverre skuffe ham å si at det ikke er tilfelle at dette er et stunt. Vi har tenkt gjennom dette nøye, og kommet til at Lohengrin dessverre må gå ut av sortimentet vårt, sier Huseby.