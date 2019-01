Snøkaos på Jæren: – Panikk i flere av bilene

Kraftig vind og snø skapte kaos på veiene på Jæren lørdag kveld og natt til søndag. En rekke bilister ble sittende fast i mørket og måtte reddes ut.

Publisert: 27.01.19 05:56

– Det var panikk i flere av bilene, for folk klarte ikke å komme seg ut på egenhånd på grunn av den ekstreme vinden, sier Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til VG søndag morgen.

Allerede lørdag kveld valgte politiet å oppfordre folk om ikke å kjøre bil på sørvestlandet natt til søndag, da flere biler sto fast i snøkaoset og det var store vanskeligheter for å få hjelpen fram.

Solheim sier det kom inn mange telefoner til politiet og de andre nødetatene da været var på sitt verste.

– En lastebilsjåfør fortalte at han ikke så hjulet foran seg da han skulle ut og sette på kjetting, sier han.

Roser de frivillige

Ved 23.00-tiden besluttet politiet å kalle ut frivillige mannskaper på snøscootere for å hente ut folk som satt fast i bilene sine.

– Et titalls personer ble hentet ut. Flere måtte vente i tre-fire timer inne i bilene, og noen av dem som ble hentet ut var veldig kalde. Men det gikk udramatisk for seg og var ikke fare for liv, sier Solheim.

Han berømmer de frivillige mannskapene som har stått på hele natten.

– Det har ikke vært nedbør siden klokken 02.00, og vi har hatt god dialog med Meteorologisk institutt som har informert oss fortløpende om været. Nå pågår det brøyting for fullt, og fysiske veisperringer er i ferd med å settes ut på de stengte veiene.

Når veiene vil være ryddet for ferdsel, er uvisst.

Stengte strekninger

Veitrafikksentralen opplyser at strekningene fylkesvei 504 Varhaug – Bue, fylkesvei 165 Søyland – Kaffiholen, fylkesvei 147 Tjemsland – Ualand, fylkesvei 201 Bollested – Undheim og fylkesvei 145 Varhaug – Kydland i distriktet er stengt på grunn av uværet.

Fylkesvei 181 fra Varhaug til Mossige er gjenåpnet for trafikk.

