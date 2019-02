Stanset for å hjelpe – fikk egen bil stjålet

En mann som stoppet for å hjelpe en bil, som hadde kjørt av veien ved Lierskogen, fikk sin egen bil frastjålet av mannen han skulle hjelpe.

Publisert: 18.02.19 18:14







En 60 år gammel mann, som var fører av en Volvo S80, stanset mandag ettermiddag for å hjelpe en bil som hadde kjørt av veien ved Damtjern øverst i Lierbakkene. Mannen lot nøklene stå i bilen mens han var i kontakt med de to personene som satt i Passaten som hadde kjørt av veien.

Mannen, som satt i førersetet på bilen i grøfta, så sitt snitt til å hoppe inn i hjelperens bil og kjørte av gårde. Ifølge politiet forsvant den stjålne Volvoen i retning Liertoppen.

Operasjonsleder Fredrik Landsverk Mo i Sørøst politidistrikt sier til NTB at politiet fremdeles søker etter bil og mistenkt.

– Vi har foreløpig ikke noe navn, men håper kvinnen som satt i bilen kan hjelpe til. Hun har vi pågrepet, for det viser seg at bilen som var grøftekjørt ble meldt savnet i Oslo tidligere i dag. Foreløpig har jeg ingen opplysninger på hva hun har sagt til politiet, sier Landsverk Mo og legger til at politiet setter pris på tips på telefon 02800.

– Vi har flere patruljer ute som søker etter Volvoen. Vi håper noen ser bilen og melder ifra.

Bilen det er snakk om er en svart Volvo personbil med registreringsnummer BS 30050.