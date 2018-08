Amundsens kone: – Du var en mann å være stolt over

Publisert: 09.08.18 13:24 Oppdatert: 09.08.18 14:44

INNENRIKS 2018-08-09T11:24:13Z

NORDBERG KIRKE (VG) Under bisettelsen ble Hans Kristian Amundsen beskrevet som en mann som alltid var på de svakestes side. – Om noen opplevde urett, tvilte du aldri på hvor du skulle stå. Og der sto du, urokkelig, sa ektefellen.

– Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor vi er her. At du skulle springe ut og aldri komme tilbake, er veldig vanskelig å godta, sa Karen Marie Berg i minnetalen til sin ektemann.

Hun fortalte videre hvor godt det var å være i Amundsens nærvær.

– Det var alltid liv og latter der du var. Der du var ville jeg være. Lenge før vi ble et par, så visste jeg at du var en god venn. En venn som jeg ville ha med i krigen, for du sviktet aldri. Hvis det var noe, sto du last og brast og støttet meg. Det gjorde du for alle du var glad i.

– Tynn vegg mellom liv og død

Bisettelsen i Norberg kirke i Oslo torsdag ble innledet med Kari Bremnes som sang «E du nord».

Den tidligere statssekretæren og Ap-toppen ble funnet død søndag 29. juli , etter en joggetur ved sitt hjemsted i Skoganvarre i Finnmark.

Amundsen ble 58 år gammel, og etterlater seg kone og fem barn.

– Hans Kristian døde slik at vi alle blir minne på om at det er en tynn, tynn vegg mellom liv og død, sa prost Trond Bakkevig.

Hans to yngste barn la hver sin rose på kisten etter Bergs tale.

Hans Kristian Amundsen Født 2. desember 1959, fra Skoganvarre i Finnmark.

Bakgrunn som pressemann, blant annet i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Var sjefredaktør i Nordlys i ni år. Startet som statssekretær ved Statsministerens kontor i juni i 2011.

Senere ble han sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, som han trakk seg fra – ifølge ham selv på grunn av samarbeidsproblemer med partisekretær Kjersti Stenseng.

Jobbet nå som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

Stoltenberg talte

I tillegg til ektefellen og to av Amundsens barn, var tidligere statsminister Jens Stoltenberg blant dem som holdt tale.

– Hans Kristian skrev taler for meg. Nå skal jeg holde tale for ham, sa han.

De to møttes i AUF på 1970-tallet, og var nære venner helt frem til Amundsens brå bortgang .

– Turte å gi meg motstand

Amundsen begynte som Stoltenbergs statssekretær og pressetalsperson i 2011.

– Da min regjeringen et par år tidligere foreslo å kutte subsidier til biodiesel, skrev redaktør Hans Kristian Amundsen i Nordlys at jeg var maktarrogant og uten respekt for Stortinget. Senere kalte han meg veik, maskinmessig og uten sans for landets puls, sa Stoltenberg i sin tale.

– Han turte å gi meg motstand. Det var derfor vårt samarbeid ble så bra.

Amundsen er spesielt kjent for å være Stoltenbergs penn og høyre hånd i tiden etter 22. juli.

– Vi var utsatt for et blodig og feigt angrep, men ingen skulle skremme oss til taushet. Ordene bidro til å forme holdninger. Hans Kristian betydde mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet.

Ved sin bortgang var Amundsen i gang med en bok om tiden etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya.

– Døde så altfor tidlig

Stoltenberg møtte Amundsen på Lorry restaurant i Oslo kort tid før dødsfallet.

– For snart tre uker siden hadde vi en kveld på byen. Vi pratet om det meste, løste en del verdensproblemer og noen vesentlig mer kompliserte nasjonale spørsmål. Han fortalte at han hadde det godt, sa Stoltenberg.

Han kaller det for en perfekt sommernatt.

– Få dager etter døde Hans Kristian. Vi skal alle dø, men han døde så altfor tidlig. Likevel rakk han å leve et fantastisk liv, skape mye glede og gi mye kjærlighet. Det skal vi glede oss over midt i den mørke sorgen, sa Stoltenberg.

– En respektert utøver

Venn Alf Hildrum, tidligere toppsjef i A-pressen og TV 2, holdt også tale.

– Han var en respektert utøver av undersøkende og uavhengig politisk journalistikk, også når søkelyset ble satt mot det partiet han var så glad i, sa Hildrum.

Tidligere kollega Terje Myklevoll beskrev Amundsen som en venn som aldri sparte seg, og som hadde en egen evne til å spore opp ryper på småviltjakt i Finnmark.

Myklevoll siterte også fra boken som Amundsen var i ferd med å sluttføre.

– Om talen som ble holdt i Oslo domkirke 24. juli skriver han: «Ideen med talen til Jens var å åpne opp for sorgen og gi trøst til de som sørger. Jens var nasjonens leder, nasjonens pater. Han kunne veilede i sorg og han kunne trøste. Da gjaldt det å snakke så direkte som mulig, ikke gjøre døden mindre brutal. For døden hører livet til, også den brå døden. Ditt liv, mitt liv, alles liv. Åpenhet er avgjørende for et godt liv og en god død. Ensomheten og sorgen blir tyngre hvis vi skjuler døden eller forskjønner den.»