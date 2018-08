Skyting og trusler mot kvinne i Oslo knyttes til kommende straffesak

INNENRIKS 2018-08-19T05:58:53Z

Politiet jakter på to menn etter flere meldinger om skyting fra en leilighet i Oslo. Hendelsen ses i sammenheng med en straffesak som snart skal for retten.

NTB

Publisert: 19.08.18 07:58 Oppdatert: 19.08.18 08:13

To navngitte menn var i leiligheten på Bjølsen i Oslo for å true en kvinne i forbindelse med en straffesak som snart kommer opp for retten, tror politiet.

Det var klokken 2.05 natt til søndag at politiet ble kontaktet av flere innringere som meldte om skyting fra et vindu på en adresse i Oslo.

– Det er ikke avklart om det var skyting. Vi har foreløpig ikke funnet bevis på det og har ikke funnet våpen, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Politiet har identiteten til de to mistenkte i saken, som er to menn i 30-årene.

Ullsand vil ikke gå nærmere inn på hvilken rettssak trusselsituasjonen knytter seg til, eller om, kvinnen i 40-årene som ble truet, er fornærmet, tiltalt eller i vitne i saken.