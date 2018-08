NEDBØR: Mandagen blir ganske tørr østafjells, mens det blir spredt nedbør ellers i landet. Fra og med onsdag vil det også komme mer regn østafjells. Foto: Odin Jæger

Nå kommer bygeværet

Publisert: 05.08.18 10:01

INNENRIKS 2018-08-05T08:01:38Z

Mens hetebølgen slår over Sør-Europa legger et lavtrykk seg over Norge, og lavtrykket har med seg regn.

Varmerekorder står for fall i Sør-Europa , men i Norge vil det komme en del variert vær i løpet av den kommende uken.

Allerede i løpet av søndagen vil bygeværet starte. Østlandet vil få merke minst til bygene, mens Vestlandet vil ha byger gjennom dagen, ifølge Statsmeteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt .

– Det kan ligge noen byger først på dagen på Østlandet, men på Vestlandet fra Møre og oppover mot sørlige deler av Nordland vil bygene vare gjennom dagen.

Skattør forteller at temperaturene nær Oslofjord-området vil ligge på rundt 25 grader, mens temperaturene på Vestlandet vil ligge på nærmere 15 søndag.

– Natt til mandag kommer det kjølig vind fra nordvest og det ser ut som om det kan bli minusgrader på høyfjellet.

Mer variert vær i vente

Statsmeteorologen forteller at mandagen blir ganske tør østafjells, men at det blir spredt nedbør ellers i landet. Temperaturene vil være ganske like som på søndagen.

– Rundt Oslofjorden vil det være varmens. Sør på Vestlandet vil temperaturen ligge på rundt 20 grader, men lenger nord vil det nok holde seg på rundt 15 grader på mandag.

Tirsdag ligger det litt byger Vestlandet. Skattør forteller at det også ventes noen byger nord i Finnmark og langs kysten i Nordland.

– Det kan også komme noen byger østafjells, spesielt langs kystområdene.

Lavtrykket kommer

På onsdag legger et lavtrykk seg over landet og drar med seg noe nedbør.

– Det vil komme mer nedbør østafjells og lavtrykket drar seg nordover i løpet av torsdag.

Ifølge statsmeteorologen ser det ut som om det kan komme mellom 10 og 15 millimeter med regn på Østlandet i løpet av onsdagen, mens Nordland og nordover vil få mest nedbør i løpet av torsdagen.