STENGT: Politiet opplyser at veien stenges frem til brannen er slukket. Foto: Tipser

Lastebilbrannen på E6 ved Oslo er nå slukket

Publisert: 10.08.18 06:17 Oppdatert: 10.08.18 06:55

Brannvesenet avsluttet arbeidet, etter at en lastebil sto i full fyr på Ringveien ved Manglerud utenfor Oslo.

– Alt er i orden med fører, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand til VG.

Veien var først stengt i begge retninger, men klokken 06.15 kunne politiet opplyse at veien er gjenåpnet for trafikk i begge retninger. Politiet opplyser til NTB at det må påregnes noen forsinkelser i trafikken. T-banen mellom Ryen og Høyenhall var stengt i en periode, men banen er nå gjenåpnet.

Det var tre brannbiler involvert i slukningsarbeidet, og store mengder røyk fra brannen gjorde at politiet oppfordret folk om å lukke vinduene.

– Vi fortsetter med åstedsarbeidet, der vi skal avhører sjåføren og vitner på stedet. Det er for tidlig å si hva som startet brannen, og saken etterforskes videre, opplyser operasjonslederen.