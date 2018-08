AVSKÅRET: Statens vegvesen er i gang med å rydde opp massene som er anslått å være 30 meter bredt. FOTO: Statens vegvesen

70 isolert etter kraftig regnskyll i Sogn og Fjordane

Publisert: 11.08.18 10:29 Oppdatert: 11.08.18 10:41

INNENRIKS 2018-08-11T08:29:08Z

Den eneste ferdselsåren inn til Myklebustdalen har vært avstengt siden fredag kveld.

Fylkesvei 693 inn til den lille bygden øst i Gloppen kommune har vært sperret av siden 21.40 fredag.

– Det er store jord- og steinmasser over veibanen. Elven har flommet over og tatt med seg massene, sier trafikkoperatør Roger Nedberge Hille til VG.

Elveløpet ligger tett opp til en bro, som er den eneste ferdselsåren inn til bygda .

Det har regnet godt over Vestlandet som følge av et lavtrykk som ga vindkaos i Sør-Norge og beveget seg nordover fredag, opplyser meteorologisk institutt.

Det totale skadeomfanget er foreløpig ukjent, og det er ventet en ny vurdering av veiens tilstand klokken 16.

Flere av de lokale har selv drevet opprydningsarbeid gjennom natten og morgentimene lørdag.

– Det er brukt gravemaskiner for å lede vannet vekk fra dyrket mark og berge avlingene våre. Vi har også bistått med å fjerne trær og jordmasser, så det skal være mulig å ta seg forbi det avsperrede området med traktor, sier Per Jarle Myklebust, som var en av dem som jobbet gjennom natten.

Massene som ligger over veibanen er anslått til å være 30 meter bredt.

Fungerende ordfører i Gloppen kommune, Magni Aa Berge, berømmer innsatsen til Myklebust og de andre som har bistått i opprydningen.

– Det er klart at når 70 personer er isolert, så byr det på praktiske problemer for de involverte, men de har klart å ordne seg selv. Med tanke på akutte hendelser, så er det nå betryggende at det nå er mulig å fraktet personer ut med traktor.

Myklebustdalen er et viktig landbruksområde for Gloppen kommune, og har i likhet med andre steder i landet lidd under sommerens ekstremtørke.

I morgentimene lørdag har været bedret seg betraktelig og vannstanden minket.