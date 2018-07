ÅSTED: Brannvesenet rykket ut til meldinger om brann i Maridalen onsdag i forrige uke. Da de kom frem fant de et forbrent lik. Foto: Odin Jæger, VG

Maridalen-drapet: Offeret var venn med drapsdømt nynazist

Publisert: 23.07.18 18:29

Mannen i slutten av 30-årene, som ble funnet drept og brent, har tidligere vært nær venn med en drapsmann og nynazist. Politiet har fått mange tips i saken.

VG har fått bekreftet identiteten til den avdøde. Politiet ønsker ikke å kommentere dette, men bekrefter at de har begynt å spørre ut folk som kjente den drepte.

– Vi har begynt med utspørring med fornærmedes familie med tanke på eventuell kontakt mellom avdøde og siktede, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

Torsdag forrige uke ble den tidligere nynazisten John Edvin Lie varetektsfengslet i fire uker med brev-, medie- og besøksforbud, mistenkt for å ha drept Oslo -mannen og deretter fyrt på liket.

Utelukker ikke høyreekstreme koblinger

Lie gikk under navnet Johnny Olsen da han som 18-åring ble dømt til 18 års fengsel for Hadelandsdrapene , som sjokkerte Norge i februar 1981. Sammen med en annen mann tok Lie med seg to medlemmer av den høyreekstreme organisasjonen «Norges Germanske Armé» på kjøretur, og drepte dem med nakkeskudd. Da pistolen låste seg, brukte de to et maskingevær for å forsikre seg om at de to døde.

Lie var selv medlem i organisasjonen, og bakgrunnen for dobbeltdrapet var at de to ofrene krevde betaling for et våpentyveri fra Heimevernets våpenlager. Nå er Lie igjen siktet for drap, men han nekter straffskyld.

– Sjekker dere høyreekstreme koblinger mellom siktede og avdøde?

– Selvfølgelig. Med siktedes bakgrunn så er det et naturlig tema å sjekke ut, sier Kraby.

Offeret var gjennom hele barndommen og i ungdomstiden god venn med en drapsdømt nynazist. Ingen andre opplysninger VG har knytter avdøde til noe høyreekstremt miljø.

Lie har hevdet at hele siktelsen er basert på løgn , og at han ikke kjenner avdøde.

– Gjerningsmannen sier selv at det er ingen kobling i det hele tatt. Han hevder han var på feil sted til feil tid, sier Kraby.

Politiet prøver nå å finne ut om dette stemmer.

– Vi har snakket med familien om hvem han (offeret) har hatt kontakt med i oppveksten og alle dem er det interessant for oss å snakke med. Uten at jeg direkte vil gå inn på navn, sier Kraby.

Begge kan ha bodd i skogen

Politiadvokaten har nå bedt om at siktede skal undersøkes av spesialister.

– Vi har fått oppnevnt Synne Sørheim for å foreta en prejudisiell observasjon med tanke på siktedes psyke og tilregnelighet, sier Kraby.

Sørheim er overlege i psykiatri og var en av rettspsykiaterne i saken mot Anders Behring Breivik.

Siktede John Edvin Lie sier at han har bodd i skogen i lang tid, og politiet tror også at den drepte mannen i 30-årene kan ha bodd i skogen.

– Vi vet at siktede bodde der og det er ting som tyder på at fornærmede kan ha bodd i nærheten. Det er blant annet gjort funn i et telt der oppe som tilsier at offeret hadde tilhold der, sier Kraby.

Politiet har også fått tips de følger opp. Thomas Benestad er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til avdøde. Benestad ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.