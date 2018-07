Utvikling i Jæren-saken: Politiet holder pressekonferanse

Publisert: 31.07.18 08:30 Oppdatert: 31.07.18 09:02

INNENRIKS 2018-07-31T06:30:06Z

JÆREN (VG) Politiet melder om ny utvikling etter at Sunniva Ødegård (13) ble funnet død natt til mandag. De holder pressebrief tirsdag morgen.

Det skriver Sør- Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag morgen.

13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en sti 150 meter unna huset der hun bodde klokken 03.09 natt til mandag. Politiet tror hun ble drept.

Sunniva hadde ifølge politiet vært på besøk hos en venn, og det var faren som kontaktet politiet da hun ikke kom hjem til avtalt tid. Da hadde familien allerede ringt flere av 13-åringens venner, som bor i nabolaget.

Faren gikk ut for å lete etter datteren og møtte tilfeldig en politipatrulje etter én times tid. Politiet var i området i forbindelse med et annet oppdrag, men begynte da å lete etter Sunniva sammen med faren og venner av familien.

VG har vært i kontakt med familiens bistandsadvokat Harald Øglænd etter at politiet tirsdag morgen meldte om ny utvikling i saken.

– Jeg har ingen kommentar, sier han til VG.

Blomster ved stien

Et døgn etter at Varhaug fikk vite om 13-åringens dødsfall, er politisperringene tirsdag morgen fortsatt oppe og politifolk står i gatene for å passe på ingen kommer i nærheten av åstedet.

Ved sperringen i Møllevegen, som leder bort til stien der jenta ble funnet, står et melkeglass med rosa hageroser.

Ved siden av ligger flere buketter med røde, hvite og oransje roser.

Lokalsamfunn i sorg

Mandag våknet folk i Varhaug opp til politisperringer og helikoptre som sirklet over husene. Sjokket var stort for mange da det ble klart at en ung jente i lokalsamfunnet var død.

– At dette skulle skje i lille Varhaug, er det vanskelig å begripe, sa prest Gaute Øgreid Rasmussen til VG.

Naboene VG snakket med fortalte om et rolig nabolag.

Mandag kveld samlet mange fra tettstedet seg i Varhaug kirke . Kirken, kommunen og politiet inviterte til informasjonsmøte.

En tydelig preget lensmann sa til forsamlingen at dette er alle foreldres mareritt og at politiet setter alt inn på å løse saken.

– Denne saken bør og skal løses, sa lensmann Oddvar Tengesdal.