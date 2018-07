PREST: Gaute Øgreid Rasmussen er prest i Varhaug. Kirken inviterte til informasjonsmøte om drapet på Sunniva Ødegård mandag kveld. Foto: TROND SOLBERG, VG

Varhaug-prest: – Vi er triste og matte

Publisert: 30.07.18 21:55 Oppdatert: 30.07.18 22:22

INNENRIKS 2018-07-30T19:55:40Z

JÆREN (VG) Lokalbefolkningen er i sjokk etter at en 13 år gammel jente ble funnet død på Jæren. – Det blir tomt etter henne, sier prest Gaute Øgreid Rasmussen.

Mange i Varhaug våknet mandag til at helikoptre sirklet over tettstedet, og fikk beskjeden om at en tenåringsjenta Sunniva Ødegård var funnet omkommet .

– At dette skulle skje i lille Varhaug, er det vanskelig å begripe, sier Rasmussen til VG.

Overbrakte takk fra familien

Mandag kveld samlet mange fra tettstedet seg i Varhaug kirke. Kommunen, kirken og politiet inviterte til informasjonsmøte.

Rasmussen innledet møtet med å overbringe en takk fra familien til dem som var med å lette etter Sunniva i natt, til politiet og til kommunens kriseteam.

Presten har besøkt 13-åringens pårørende flere ganger i løpet av dagen.

En tom skolepult

Presten sier til VG at mange opplever det som uvirkelig at noe som dette rammer det lille samfunnet deres.

– Alle kjenner alle her og dette oppleves veldig nært. Vi er triste og matte. Dette rører tanker og følelser.

Varhaug med en befolkning på 3200 er et sted der bort i mot alle kjenner alle, derfor vil Sunnivas fravær merkes sterkt i lokalsamfunnet.

– Hun er ei av de som har meldt seg på konfirmasjonsundervisningen i høst, der blir det en tom plass. Hun skulle begynne i niende klasse til høsten, der blir det stående en tom pult, sier presten.

– Saken skal løses

En tydelig preget lensmann sa til forsamlingen at dette er alle foreldres mareritt og at politiet setter alt inn på å løse saken.

– Denne saken bør og skal løses, sa lensmann Oddvar Tengesdal.

Han la vekt på at saken blir prioritert tung, og ba om forståelse for at annet arbeid kan ta lenger tid.

Lurer på hva som har skjedd

Mange i lokalsamfunnet sitter igjen og lurer på hva som har skjedd, forteller presten.

– Det er en av grunnene til at vi holdt dette informasjonsmøtet. Vi vil unngå spekulasjoner.

Møtet ble avsluttet med orgelmusikk, mulighet til å tenne lys og tid til refleksjon. Det var også satt fram en boks der de som møtte opp kunne skrive lapper til avdødes familie.