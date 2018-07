– TRAGISK SAK: Olaug Marie Maurseth (t.v.) og May Louise Berge håper saken oppklares raskt. Foto: TROND SOLBERG/VG

Lokale om siktede på Jæren: – Skremmende at det er en fra bygda

Publisert: 31.07.18 11:22 Oppdatert: 31.07.18 11:40

JÆREN (VG) Mange på Varhaug har vært redde etter at en 13 år gammel jente ble funnet død natt til mandag. Nå synes de det er skremmende at en lokal gutt er siktet i saken.

– Det er betryggende at det er en siktet i saken. Jeg håper at det er han, slik at familien og resten av oss får fred, sier Therese Lauritsen til VG.

Hun forteller at mange på Varhaug har vært redde etter den rystende nyheten om at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en sti i nærheten av sitt eget hjem natt til mandag .

– Jeg så nyheten på telefonen og ble sjokkert, sier Lauritsen, og legger til at hun kjenner familien.

– Det er helt forferdelig. Hun var jo så ung.

– Bare et barn

Olaug Marie Maurseth og May Louise Berge tar en røyk utenfor et handlesenter tirsdag morgen.

Begge har fått med seg pressekonferansen, der politiet informerte om at en 17 år gammel gutt bosatt i Varhaug er siktet i saken .

Gutten nekter selv for å ha noe med drapet å gjøre, men han har erkjent å ha vært på stedet der den 13 år gamle jenta ble funnet.

– At det er en 17-åring fra lokalmiljøet, er jo bare helt tragisk, sier Berge.

– 17 år, da er man nesten bare et barn selv.

De to jobber i butikk, og sier at saken naturligvis får mye oppmerksomhet på et tettsted med i overkant av 3000 innbyggere.

– I går snakket alle om hvem jenta var. I dag kommer de nok til å snakke om hvem gutten er, sier Maurseth.

– Merkelig stemning

Mandag kveld åpnet kommunens kriseteam Varhaug kirke for å informere om dødsfallet. Delvis ønsket de å gi informasjon for å unngå spekulasjoner i saken .

– Spekulasjonene kommer nok til å gå uansett, mener Berge.

De beskriver mandagen som veldig spesiell i tettstedet.

– Det var en merkelig stemning. Det var spesielt uansett hvor man gikk, sier Berge.

Mauseth nikker, og legger til:

– I går så man ikke én ungdom i gatene her. Ikke en eneste ungdom over fra 13 år og oppover.

De to forbereder seg på å starte arbeidsdagen, samtidig som de kommer til å følge saken.

– Vi håper den oppklares raskt.