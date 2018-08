SJELDENT: Det er få tilfeller av mindreårige som begår drap i Norge, fastslår forskere. Foto: Trond Solberg

Forskere om mindreårige drapspersoner: Sjeldent i Norge

Publisert: 09.08.18 21:23

2018-08-09

Siden 2006 har ti mindreårige erkjent eller blitt dømt for drap i Norge. Siden antallet er så lavt, finnes det lite norsk forskning på området, sier forskere.

17-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13), tilsto torsdag å ha drept den unge jenta.

Drapet på Sunniva: Dette vet vi

Siktede har ifølge politiet forklart at 13-åringen var et tilfeldig offer, og at han drepte henne på vei hjem.

17-åringen føyer seg inn i rekken over drapssiktede mindreårige i Norge.

Tall fra Kripos, og en gjennomgang VG har gjort, viser at det siden 2006 har vært ti saker hvor mindreårige har erkjent, blitt siktet eller dømt for drap (se oversikt nederst i saken).

– Sjelden forekomst i Norge

Siden antallet er såpass lavt, finnes det lite norsk forskning på området, sier Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker på Politihøgskolen:

– Vi er på et veldig lavt nivå i forhold til andre land. Derfor vil det være vanskelig å fastslå om det har vært en økning eller ikke de siste årene, da dette kan variere fra år til år, uten at vi nødvendigvis kan se et mønster.

Det at det ikke finnes separat forskning på drap begått av mindreårige i Norge, samsvarer med fenomenets forekomst, mener forsker Solveig Karin Bø Vatnar ved Oslo universitetssykehus, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

– Det vil være svært vanskelig å utføre forskning med god vitenskapelig kvalitet på et fenomen med så lav forekomst, sier hun.

– Vi har generelt ikke noe særlig miljø for drapsforskning i Norge, sier drapsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo.

Internasjonale funn

Ifølge Bjørnebekk finnes det imidlertid mange engelske, amerikanske og kanadiske studier, som er blitt gjort over flere tiår.

– Det er interessant å sammenligne de norske tilfellene opp mot funnene som har blitt gjort internasjonalt, sier hun.

Studier som omhandler barn under 12 år, viser svært lave drapstall, både for gutter og jenter.

– Fordelingen mellom kjønnene viser imidlertid en jevnere fordeling for de helt unge enn på senere alderstrinn. Da er gutter langt overrepresentert, sier Bjørnebekk.

– De helt unge jentene har ofte hatt en trøblete oppvekst, opplevd manglende omsorg og fått typiske voksenoppgaver, som for eksempel å passe små barn. Drapene har ofte skjedd under pass eller i forbindelse med at lek har kommet ut av kontroll. Barn i denne alderen har heller ikke den samme evnen til å se konsekvenser slik andre har.

– Blir «svart i hodet»

Når det gjelder tenåringer i alderen 15 til 18 år, er det flest gutter som dreper, ifølge Bjørnebekk, som viser til de internasjonale studiene.

– Cirka ni av ti drapsutøvere er da gutter. De dreper fremmede eller bekjente, ofte ute i det offentlige rom. Det er ulike motiv som ligger bak drapene. Noen knyttes til gjengoppgjør, mens andre har skjedd under utøvelse av annen kriminalitet, som seksuelle overgrep, innbrudd eller ran, sier hun.

– Sjalusi, krangling, hat og en fiendtlig fortolkningsstil kan være triggerfaktorer i slike situasjoner. Jeg har intervjuet ungdom som har vært involvert i drap i gjengsituasjoner og i konflikteskalering i institusjoner, men ikke drept selv, og flere av dem snakker om å bli «svart i hodet». De har ofte dårlig selv- og impulskontroll og er positivt innstilt til bruk av vold, fortsetter Bjørnebekk.

– Samfunnet har et felles ansvar

Vatnar mener man skal være svært varsomme med å si at noe kjennetegner mindreårige som begår drap, særlig med tanke på hvor sjeldent dette faktisk skjer.

– Slik som ved andre fenomen med svært lav forekomst, er det en rekke risikofaktorer som må være til stede samtidig for at et slikt drap skal skje, sier hun.

UiO-forsker Ottesen, som blant annet har forsket på barnedrap i nære relasjoner, sier at barn som dreper er i ekstreme situasjoner, som de ikke klarer å håndtere selv.

– Hvis barn er i ekstreme situasjoner, så kan de begå drap. Det skal ikke overraske oss. Barn er ikke rustet, hverken biologisk eller sosialt, til å takle alle situasjoner, sier hun.

Forskeren mener samfunnet har et felles ansvar for å unngå at barn begår drap.

– Vi har institusjoner som skoler, barnehage og politiet, men vi må aldri glemme det sosiale ansvaret vi har for hverandre som medmennesker. Barn skal ikke ha det ekstremt tungt. Hvis det er tilfellet, har vi et ansvar for å gjøre noe med det, sier drapsforskeren.

Mindreårige som har erkjent, blitt siktet eller dømt for drap:

2006: En 17 år gammel gutt skjøt og drepte Ingrid-Elisabeth Berg (16) etter en fest 22. januar. Gutten ble dømt til ni års fengsel.

2008: 17. mai ble Trond Roger Solum (29) knivstukket i en leilighet i Utskarpen. Han døde av skadene. En 17 år gammel jente ble dømt til seks års fengsel.

2009: Willy Eriksrud (56) ble 29. november knivdrept av en 17 år gammel gutt på Hønefoss. Han ble dømt til syv års fengsel.

2013: Sean Aavik Moran (3) blir funnet død utenfor en bolig på Stord. En 13 år gammel gutt tilsto drapet. Etter utredning fikk 13-åringen et behandlingstilbud i regi av spesialisthelsetjenesten.

2014: Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på en privat barnevernsinstitusjon i Asker 28 oktober. En 15 år gammel jente ble dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år.

2015: 14 år gamle Alma Gabriela Knutsen ble funnet død ved en elv i Søgne 29. august. En gutt på samme alder innrømmet å stå bak drapet. Gutten ble tatt hånd om av barnevernet.

2016: Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble begge knivdrept ved en skole i Kristiansand 5. desember. En 15 år gammel gutt tilsto dobbeltdrapet, og ble dømt til elleve års fengsel.

2017: Marie Skuland (17) blir knivdrept mens hun er på jobb i Kristiansand 26. juli. En 15 år gammel jente blir dømt til elleve års fengsel. Hun har anket dommen.

2018: 18 år gamle Håvard Pedersen blir 14. juli knivstukket mens han er på jobb i Vadsø. Han blir erklært død kort tid etter. En 17-årig gutt er siktet for drap.

2018: Sunniva Ødegård (13) blir funnet død på en sti på Varhaug i Hå 30. juli. En 17 år gammel gutt er siktet for drap.