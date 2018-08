RUSINSTITUSJON: Onsdag ble to ledere suspendert fra sine stillinger i Bergensklinikken. Nå ønsker mellomledere i Bergensklinikken at administrerende direktør Ole Hope skal gå av. Foto: Helge Skodvin / VG

BT: Ledere krever at adm. dir. i Bergensklinikken går av

Mellomledere, teamledere og tillitsvalgte i Bergensklinikken samlet seg onsdag til et møte. Ifølge Bergens Tidende hadde alle ett felles budskap: Ole Hope må gå av som administrerende direktør.

– Vi opplever at Ole Hope har ført oss ut i en alvorlig krise, og vi ser ingen tegn til at han vil gjøre noe med det. Per nå ser vi ingen mulighet for at tilliten kan repareres. Hvis Hope fortsetter, vil klinikken raseres. Derfor krever vi hans avgang, sier mellomleder Andreas Heldal til BT.

Onsdag ble det kjent at fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas ved Bergensklinikken er suspendert fra sine stillinger etter at det skal ha blitt oppdaget store økonomiske avvik hos klinikken. Beskyldningene dreier seg om feilrapportering om døgnopphold blant pasienter.

Bergensklinikkene er en uavhengig institusjon for behandling av rus og forskning innen feltet, og har hovedbase på Hjellestad i Fana i Bergen .

Suspensjonen av de to klinikklederne ble omtalt først av Bergens Tidende onsdag, da de to måtte forlate bygningen umiddelbart etter et møte med styret.

– Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være over 1000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, het det i en pressemelding fra ledelsen.

Etter det VG kjenner til ble Helse Vest varslet om saken allerede sist fredag, 17. august, av administrerende direktør Ole Hope.

Både Løvaas og Lossius har avvist beskyldningen e, og da VG møtte Lossius i Bergen fredag sa hun at de jobber aktivt med å ikke «miste» pasientene og for å få dem inn i behandling.

Heldal bekrefter overfor VG at alle de 18 mellomlederne som møttes onsdag var samstemte om at Hope bør gå av. Han jobber på Hjellestad, én av tre avdelinger i Bergensklinikken.

– Dette har vært en prosess som har vart en stund, og som har gjort at alle mellomlederne har mistet tilliten til Ole Hope som administrerende direktør. Han har ført Bergensklinikken ut i en krise, og han viser ingen vilje til å rette opp i den krisen.

– Vi ser heller ikke at det er mulig at han kan rette opp igjen tilliten vår, sier Heldal til VG - og understreker at han har avklart med de andre mellomlederne at han kan uttale seg om saken på deres vegne.

Ifølge BT tok Ole Hope over som administrerende direktør i februar. Måneder senere vedtok styret å gjøre store endringer i organisasjonsstrukturen, og da tok bråket av.

Endringene innebærer at to klinikker slås sammen til én, under én leder. Samtidig vil fagdirektør-stillingen, som inntil nylig har vært besatt av Kari Lossius, avvikles.

Heldal sier Hope har en lederstil som har ført til utrygghet i organisasjonen og nå også går ut over helsen til ansatte.

– Deler av omorganiseringsprosessen før sommeren har vært forholdsvis ryddig. Det har likevel vært problematisk at Hope i stor grad ikke har fulgt faglige råd, når han selv ikke har noe kunnskap om helse og rus. Det har heller ikke lederne han har ansatt. Nå har han i tillegg vedtatt å organisere bort den ene fagstillingen som fantes i ledelsen, nemlig Kari Lossius sin stilling.

– Hva tenker du om avvikene som skal ha blitt avdekket ved Bergensklinikken?

– Vi vet ikke om det er avvik, det er det som skal granskes og vi vil få svar på det. Vi tenker vi har jobbet slik vi skal jobbe med denne gruppen pasienter. Det vi er opptatt av nå er hvordan denne saken blir løst på ved å suspendere sentrale fagpersoner. Måten han har gjort dette på har gjort det vanskelig for oss ansatte.

Heldal opplyser at det er skrevet tre bekymringsbrev til styret, med tydelig mistillit til Ole Hope, som aldri har blitt besvart.

– Vi er opptatt av å få ro rundt arbeidssituasjonen vår og pasientene våre. Og vi ser dessverre ikke at vi får den roen med Ole Hope som administrerende direktør.

Verneombud Anne Berit Løw Sandtorv forteller til BT at hun frykter flere vil bli sykemeldt i tiden som kommer. BT har også snakket med psykologspesialist og teamleder Fredrik Sylvester, som forteller at han har snakket med ansatte som vurderer sykemelding og som har mareritt om natten.

VG har forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør Ole Hope i kveld, uten å lyktes.

BT har presentert synspunktene til de ansatte til Hope og styreleder Jellestad. Kommunikasjonsansvarlig i Bergensklinikken har videreformidlet svar fra dem begge i en e-post til BT.

Hope opplyser at det ikke er aktuelt for ham å gå av:

– Jeg opplever støtte fra mange kolleger, og jeg har hverken nå eller på noe tidspunkt vurdert min stilling. Først og fremst har jeg styrets tillit, og vil gjennomføre de oppgaver styret har gitt meg, skriver han.

Jellestad skriver at det er styret, ikke Hope, som har fattet beslutningen om omorganisering og suspensjoner.

– Det er styret som har grepet inn i organisasjonsprosessen fordi vi mente den var på feil spor, ut fra den kritiske situasjonen som stiftelsen står i. Den faglige ledelsen er ivaretatt i den overordnede organisasjonsmodellen vi nå legger opp til. Det faglige arbeidet står og faller ikke på to personer.

Hope påpeker at ledelsen har fulgt alle spilleregler for omstillinger i arbeidslivet.