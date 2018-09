OMSTRIDT KJØRING: Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge forteller nå mer om deres vurdering knyttet til den narkomane kvinnen som ble kjørt til Oslo, hvor hun kjøpte narkotika. Foto: Trond Solberg

Aleris-sjefen: «Fordi kvinnen var aktiv rusmisbruker, antok vi at hun kunne handle narkotika»

Aleris-sjef Erik R. Sandøy bekrefter nå at de «antok» at kvinnen deres ansatte kjørte til Oslo S, kunne handle narkotika. Til Fylkesmannen opplyste Aleris at problemstillingen gjaldt flere brukere.

Omsorgsgiganten Aleris er anmeldt av Fagforbundet for omfattende brudd på arbeidsavtaler. Flere o msorgsarbeidere opplevde seg over flere år presset til å kjøre en narkoman pasient til Oslo, slik at hun fikk kjøpe narkotika.

Aleris-sjefen avviste overfor VG at oppdraget handlet om kjøp, oppbevaring og bruk av narkotika eller organisert medvirkning til det. Han sa også at kjøringen skulle sikre at kvinnen fikk utbetalt trygd, og at oppdraget ble «grundig behandlet med oppdragsgiver, verge og bruker selv. Fylkesmannen og politi ble varslet om kjøringen».

– Absolutt grenseland

Aleris kontaktet Fylkesmannen via brev i oktober 2013, og informerte i detalj om det etiske dilemmaet de og deres ansatte sto overfor. I brevet, med tittelen «Etisk utfordring», skriver Aleris:

«Spørsmålet og utfordringen vi sitter igjen med er om vi bidrar til noe ulovlig? Vi vet ikke med sikkerhet at [...] kjøper [...], men kan anta det».

I brevet opplyser de at problemstillingen gjaldt flere brukere.

I desember samme år svarte imidlertid fylkeslege Peter Schou at saken var utenfor deres myndighetsområde å vurdere, og at det var opp til virksomheten selv å vurdere hvorvidt praksisen var etisk forsvarlig.

«Det er forståelig at dere ønsker veiledning rundt mulige løsninger, for vi er enige i at man trolig beveger seg i et absolutt grenseland», skriver Schou i brevet, som VG har fått innsyn i. Fylkesmannen henviser til politiet.

VG har også bedt om innsyn i dokumentasjon på politiets og kommunenes involvering i saken, men har foreløpig ikke fått dette.

Reagerer på fremstillingen

Varslerne VG har vært i kontakt med reagerer sterkt på fremstillingen av saken fra toppsjefen.

– Det er så frekt, at jeg knapt vet hva jeg skal si. Det med trygd gjaldt bare en kort tid, da hun ikke hadde bankkort og var avhengig av å gå i en bank. Men den ble endret da det ble ordnet via hennes verge, sier varsleren til VG.

I et nytt svar til VG bekrefter Aleris-sjef Erik R. Sandøy med et nytt svar at de antok at kvinnen kunne handle narkotika på sine turer til Oslo sentrum.

– Antok at hun kunne handle

«Fordi kvinnen var aktiv rusmisbruker antok vi at hun kunne handle narkotika. Alle som er under Aleris Ungplan & BOIs omsorg er hos oss frivillig. De kan som alle andre selv velge hva de ønsker å bruke sine penger på. Vi har ingen mulighet til å fotfølge eller tvangshjemmel til å ransake. Vi hadde en åpen dialog med alle involverte parter i denne saken om disse problemstillingene. Vi hadde forståelse for at enkelte kunne se etiske og moralske vanskeligheter med å forestå transport av beboeren til byen», skriver han.

Han opplyser at kvinnen fikk utbetalt sine penger hver uke gjennom verge, og at utbetaling var vanskelig å gjennomføre i praksis fordi hun ikke hadde gyldige ID-papirer.

Fryktet for jobben

Flere ansatte oppfattet at de risikerte å miste jobben hvis de nektet å kjøre kvinnen.

De viser til et referat fra et personalmøte etter at saken ble varslet til ledelsen i 2013. I en e-post skrev direktør Ingvild Kristiansen i Aleris Ungplan & BOI AS at de som ønsket å reservere seg mot kjøring, kunne gjøre det, men at de da kunne bli tilbudt en stilling et annet sted i selskapet.

– Hvis det ikke er en trussel om at folk risikerer å miste jobben ved denne institusjonen, så vet ikke jeg, sier en av omsorgsarbeiderne.

VG har snakket med flere ansatte i selskapet som bekrefter det samme.

En sier det slik:

– Vi som kjørte henne havnet i en skvis. Lovverket er klinkende klart: Det er ulovlig å medvirke til omsetning av narkotika. Problemet er at det rammer de svakeste - den narkomane kvinnen - og oss omsorgsarbeidere, som var humant innstilt.

Sandøy avviser at de ansatte kunne miste jobben det i sine skriftlige svar til VG.

«Ledelsen ga medarbeidere anledning til å reservere seg fra denne kjøringen. Det var noe uenighet innad i personalgruppen om kjøringen, men ingen ble tvunget til å gjøre dette slik kilder i VGs artikkel påstår», skriver han.