Bil fraktet skyhøy last på tilhenger: – Dødsfelle

Publisert: 28.07.18 23:00

– Det så helt vilt ut, sier en forbipasserende sjåfør om den tungt og høyt lastede tilhengeren. Trygg Trafikk håper politiet vil ettergå saken.

Ola Bruseth Bratsberg fra Skien var på kjøretur i Sogn og Fjordane da han og kjæresten fikk øye på et ambisiøst tilfelle av frakt langs veien. Se hva som skjedde i videoen øverst i saken.

– Det var veldig høyt og sjanglete. Det var latterlig, det så helt vilt ut. Nå var det heldigvis vindstille, hvis det ikke hadde vært det hadde ikke jeg turt å kjøre forbi, forteller Bratsberg.

Han forteller at bilen med tilhengeren holdt en fart på rundt 30 kilometer i timen.

– Bilen bak hadde nødblink på, det virket som om den kjørte i følge, så de visste nok at dette var litt på kanten.

Frode Tiller Skjervø er distriktsleder i organisasjonen Trygg Trafikk . Han er sjokkert av videoen.

– Jeg blir rystet av dette. Dette er en potensiell dødsfelle. Det skal veldig lite til før den lasten bikker over, enten på en møtende bil eller en fotgjenger eller en syklist. Jeg lurer på hva føreren tenker på her, med tanke på hva vedkommende utsetter seg selv og andre for av fare.

Skjervø finner det ikke spesielt formildende at bilen bak har satt på nødlys, dersom dette var en del av planen for frakten.

– Det er sikkert godt ment, men vil jo hjelpe lite for trafikanter som kommer i motgående felt. Jeg håper virkelig at politiet vil oppsøke disse og seriøst vurdere å beslaglegge førerkort. Ut fra min vurdering er dette et grovt overtramp både overfor hva lovverk og fornuft tilsier.

Utrykningspolitiet opplyser til VG at de ikke kan kommentere videoen.

VG har kontaktet personen som står oppført på tilhengerens registreringsnummer. Vedkommende hevder at eieropplysningene ikke er korrekte, og avbryter deretter samtalen.

