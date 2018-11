RÅD OG KATEDRAL: Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet, her fotografert foran julemarkedet på Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Kristin Halvorsen ut mot Ernas lokkegave: Kan svekke Bioteknologirådets troverdighet

Bioteknologirådets leder, tidligere finans- og kunnskapsminister Kristin Halvorsen, advarer Regjeringen mot å bruke rådet for å lande hestehandler med Kristelig Folkeparti.

– Hvis man nå skulle falle for fristelsen til å gi høyresiden i KrF uforholdsmessig stor innflytelse i sammensetningen av Bioteknologirådet som del av forhandlinger, vil rådet få mindre troverdighet. Rådet vil få mindre tyngde, uavhengigheten vil svekkes og det blir mindre interessant for andre ressurspersoner å nedlegge mye tid og arbeid, sier Halvorsen i dette intervjuet med VG.

VG fortalte mandag kveld at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) griper inn i og fryser den ordinære rulleringen av rådsmedlemmene med flere måneder.

Sentral KrF-rådgiver nominert

Dermed kan han og statsminister Erna Solberg (H) tilby KrF makt over utnevnelsene som en morgengave om partiet trer inn i dagens regjering.

VG har nå også fått innsyn i listen over nominerte kandidater til rådet. Blant dem er Erik Lunde, som sitter i KrFs forhandlingsdelegasjon til regjeringsforhandlingene. Lunde er foreslått av politisk rådgiver Eilev Hegstad i KrFs bystyregruppe i Oslo.

Dette er Bioteknologirådet Bioteknologirådet er et uavhengig organ som rådgir regjeringen i etisk utfordrende spørsmål om bioteknologi. Rådet er toneangivende i debatter om ny teknologi blant annet i helsesektoren. For eksempel har rådet gitt klare anbefalinger knyttet til spørsmål om innføring av tidlig ultralyd og den såkalte NIPT-testen i svangerskap. På Stortinget er beslutninger fra Bioteknologirådet ofte et viktig grunnlag for partigruppene før de avgjør viktige spørsmål om hvilke tjenester det norske helsevesenet skal tilby pasientene. De 15 medlemmene i Bioteknologirådet utnevnes av regjeringen hvert fjerde år, og 1. januar 2019 skulle medlemmene etter planen oppnevnes for den kommende fireårsperioden.

Advarer mot KrF-konsesjoner

Noe av det første Bent Høie gjorde da han ble statsråd i 2013 var å utnevne Halvorsen til Bioteknologirådets nye leder. Ifølge Høie skal regjeringen beslutte hvem som blir hennes etterfølger i april neste år, ettersom Halvorsen ikke tar gjenvalg.

– Jeg er utnevnt av Bent Høie, og det ble lagt merke til av mange som en veldig raus handling fra en Høyrestatsråd. Det har bidratt til at Bioteknologirådet har hatt høy troverdighet som et uavhengig råd, sier Halvorsen, og gir statsministeren et tydelig råd:

– Jeg vil appellere til Regjeringen og de som nå etter hvert utgjør flertallet i saken om å se verdien av å ha en god bredde i Bioteknologirådet, der man ikke er valgt for å representere interesser, og der man ikke får inntrykk av at rådet har vært noe som det konservative KrF har fått som motytelse for noe annet. Å vekte de synspunktene som kommer frem i rådet på en sånn måte at det er en politisk konsesjon til de mest konservative i Kristelig Folkeparti, det mener jeg skader de rådene rådet skal gi, sier hun.

Fristelser

Den erfarne statsråden og tidligere partilederen sier Regjeringen risikerer å så tvil om verdien av de rådene som Bioteknologirådet skal komme med.

– Jeg har forståelse for at man kan ha hatt behov for å tenke seg om på denne og andre utnevnelser dersom det blir endringer i regjeringen. Men det er noe annet å falle på fristelsen til å sette sammen rådet på en slik måte at omverdenen vil oppfatte at det er skjevt sammensatt, sier Halvorsen.

Ifølge Halvorsen har Bioteknologirådet blitt en premissleverandør nettopp som følge av sin faglige og politiske uavhengighet.

– Ja, og det mener jeg henger veldig nært sammen med at Høie fikk mye ros for ikke å ha tenkt partipolitisk da han satte sammen rådet. Så er det selvfølgelig satt sammen av folk med forskjellig faglig bakgrunn, forskjellig politisk ståsted og forskjellige religiøse og ikke-religiøse ståsteder. Men alle er oppnevnt i kraft seg selv, og står ikke til ansvar for noen, de må ikke rapportere tilbake til noen, og ingen kan pålegge noen å mene noe bestemt. Og det mener jeg har veldig stor verdi for rådets innflytelse i debatten, sier Halvorsen.