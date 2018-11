FENGSLET: Mannen i 40-årene skal tilbringe de neste to ukene i fengsel. Her fra Bergen tingrett. Foto: Fredrik Solstad

Mann fikk 1,6 millioner på konto ved en feil – siktet for underslag og hvitvasking

INNENRIKS 2018-11-23T11:55:44Z

En mann i 40-årene ble denne uken pågrepet, siktet for hvitvasking og underslag. Han er fengslet de neste to ukene.

Publisert: 23.11.18 12:55

Det var Bergensavisen og Bergens Tidende som skrev om saken først.

Mannen i 40-årene fra Bergens-området fikk pengene inn på kontoen ved en feil, og har beholdt og brukt disse. Det er det han er siktet for, opplyser politiadvokat Linn Skaar Sætre.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld, men er nå fengslet i to uker.

– Han blir sittende med brev- og besøksforbud de neste to ukene, for at vi må fortsette etterforskningen i saken. Vi må skaffe flere opplysninger, men planen er at han ikke skal sitte lenger enn to uker i fengsel, sier Sætre.

I samme sak er også en annen mann siktet for heleri, opplyser politiadvokaten. Denne mannen er løslatt etter avhør hos politiet, skriver BT.

Kan ikke si hva pengene er brukt på

Sætre forteller at det er for tidlig å fortelle noe om hva han har brukt pengene på, men at det at det er snakk om så mye penger, gjør saken så alvorlig.

Av hensyn til etterforskningen ønsker de heller ikke gå ut med hvilken bank som har vært innblandet. Det var banken som oppdaget og anmeldte underslaget.