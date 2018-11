SJOKKERT: Oda Thorsen Odberg sier hun er sjokkert over at hun og alle hennes sykepleierkollegaer tirsdag blir utestengt fra alle de eldre, som trenger hjelp ved hennes institusjon. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sykepleier Oda rammes av lockout: Går opp 43.000 i lønn når kommunen overtar

Sykepleier Oda Thorsen Odberg (24) er sjokkert over at hun blir utestengt fra sykehjemmet sitt av NHO. - Vi tjener så mye mindre at vi går betydelig opp i lønn når vi går fra privat til kommunal drift, sier hun.

– Folk flest har nok et inntrykk av at man tjener bedre i private virksomheter enn i offentlige. Og slik er det nok for mange, men ikke for meg og mange andre sykepleiere som tirsdag blir stengt ute fra våre arbeidsplasser, sier hun.

Oda kan dokumentere sine påstander på en meget spesiell måte:

– Jeg jobber i dag i 100-prosentstilling ved Uranienborg-hjemmet i Oslo, som drives av private Aleris. Men Oslo kommune har vedtatt at Uranienborghjemmet skal rekommunaliseres fra 6. juni neste år.

– Kommunen skal overta driften og dere blir kommunalt ansatte?

– Ja, det er riktig. Alle får tilbud om å jobbe videre ved Uranienborg-hjemmet, som kommunalt ansatt. En gjennomgang jeg har gjort med forhandlingsavdelingen i forbundet, viser at jeg går opp i lønn med 43.000 kroner, fra 407 000 kroner til 450 000 kroner i året, uten tillegg.

– Hva er årsaken?

– I hovedsak skyldes det at lønnstigen i Oslo kommune har høyere satser, sier hun.

Sjokkert

Tall fra det tekniske beregningsutvalget viser til sammenlikning at en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 464 100 kroner .

25. oktober innledet Norsk sykepleierforbund en streik innenfor endel private helsebedrifter og sykehotell. 56 av 501 sykepleiere innenfor denne overenskomsten ble tatt ut i streik.

Motparten er NHO Service og Handel. De reagerte etterhvert så kraftig på streikegrunnlaget, at de torsdag gikk til det drastiske skrittet å vedta lockout, som på grunn av varslingsfrister betyr at de fra tirsdag morgen nekter alle de 501 sykepleierne å gå på jobb. Disse 65 bedriftene stenger sine sykepleiere ute .

– Jeg reagerer som de fleste, med sjokk og vantro over at NHO vil bruke lockout for å stanse en helt legitim streik, hvor vi kjemper for bedre lønn. Det går ikke an, sier Oda.

– Hva tenker du om å bli kommunalt ansatt?

– Vi trives veldig godt på Uranienborg-hjemmet og Aleris er en god arbeidsgiver. Men når vi går så mye opp i lønn når vi blir kommunalt ansatt, så er vi selvsagt positive til det. Det blir endel nye rutiner, men medlemmene er mest opptatt av lønn. 43.000 kroner er veldig mye for en med sykepleierlønn, sier hun.

– Dårligst i landet

– Vi reagerer kraftig når NHO bruker et så kraftig virkemiddel som lockout, etter vårt ansvarlige streikeuttak. Det er bare 55 sykepleiere som er tatt ut i streik og vi ser på det som en kraftig overreaksjon. Spesielt fordi det dreier seg om de med den dårligeste sykepleierlønningene i landet, sier leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

– NHO har vist til lønnsstatistikk som viser at de tjener noe mer enn eksempelvis i kommunal sektor?

– Jeg har også sett at de har lagt frem noe slikt, men vi tror ikke på den statistikken. I forbindelse med streiken henter vi inn lønnsdataene til alle de streikende, fordi de skal få streikebidrag. Det viste at de ligger veldig lavt, sammenliknet med andre sykepleiergrupper.

Strid om lønn

Leder Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier deres tall er de riktige.

– Gjennomsnittslønnen i helseinstitusjonene hos oss ligger høyere enn i kommunal sektor. Det kan ikke NSF snakke seg bort fra. Slike enkelteksempler finner vi på begge sider. Det denne konflikten egentlig handler om er at NSF i realiteten krever at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. Det kan vi ikke gå med på, sier hun.