STORE SKADER: Slik så ambulansen ut etter sammenstøtet mandag ettermiddag. Foto: Theo Aasland Valen

Ambulanse og personbil i frontkollisjon i Telemark

INNENRIKS 2018-12-03T15:38:05Z

To personer er kjørt til sykehus.

Publisert: 03.12.18 16:38 Oppdatert: 03.12.18 18:17

Det var like etter klokken 14.30 at nødetatene rykket ut til en frontkollisjon mellom en ambulanse og en personbil på riksvei 36 i Nome kommune.

– Minst et av kjøretøyene havnet på et jorde. Det er foreløpig uklart hvilke av kjøretøyene som har kommet over i motgående kjørefelt, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

Han sier at to personer er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang: En kvinne i 60-årene som var fører av personbilen, og en ambulansearbeider.

– Det skal ikke være snakk om livstruende skader. Så vidt vi vet på nåværende tidspunkt, skal det ikke ha vært flere personer involvert.

Nødetatene er ferdige på åstedet, men jobber videre med å finne ut av hva som har skjedd.

– Vi har avhørt en del vitner som kom til stedet etter ulykken, men ingen har vært vitne til selve krasjen, sier han.

Ambulansesjef Knut Inge Skoland ved Sykehuset Telemark sier til Varden at ambulansen som var involvert i ulykken ikke var under utrykning.