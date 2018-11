Tusenvis på abortdemonstrasjon: – Regjeringen vil ta oss 40 år tilbake i tid

INNENRIKS 2018-11-17T13:07:08Z

EIDSVOLLS PLASS (VG) Tusenvis av mennesker har lørdag samlet seg foran Stortinget for å vise sin motstand mot Erna Solbergs abortflørt med KrF.

Publisert: 17.11.18 14:07 Oppdatert: 17.11.18 14:47

Saken oppdateres

Skilt med «Min kropp, mitt valg», «Aldri mer strikkpinner» og «Min kropp, min rett» er å se på demonstrasjonen som lørdag utartet seg foran Stortinget.

Dagens første taler var Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar.

– Vårt liv, vår kropp, fortsatt selvbestemt abort, roper hun fra scenen.

Stø sa videre at for få organiserer seg og legger inn tid og krefter seg for å beholde de «seirene vi har oppnådd», og oppfordret alle til å melde seg inn i en kvinneorganisasjon.

– Vi trenger dere og dere trenger oss, sa hun til en jublende respons.

Stort engasjement

Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering. Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

På Eidsvolls plass skulle blant annet SVs Kirsti Bergstø, lege Mina Adampour og leder i Venstrekvinnelaget, Naomi Røkkum tale.

Mina Adampour var andremann ut.

– Regjeringen vil bruke sin makt til å vippe vektskålen i sin favør, sa hun.

– Hvis regjeringen får det som de vil er det kun kvinnes helse som er er kriterium for selvabort, med jublende mottagelse.

Adampour fortalte også at hennes «veileder som sitter i nemndene og som har sittet der i mange år skulle ønske det var et kamera i veggene. Der sitter det sønderknuste kvinner.»

– Regjeringen vil ta oss 40 år tilbake i tid. Det skal de ikke få klare, fortsatte Adampour.

Solberg svarte at hun var klar til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort og stilte seg åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen i abortloven.

– Erna hvordan våger du å bruke dette som et testpolitisk spill, sa tredje taler på scenen Katrine Mital som er polsk abortaktivist.

– Hvordan våger du å bestemme over andre kvinners kropp, fortsatte hun.











1 av 4 ABORTDEMONSTRASJON: Tusenvis av mennesker er samlet foran Stortinget og demonstrer mot at Erna Solberg har åpnet opp for samtaler rundt abortloven. Trond Solberg

Slampoeten, forfatter og aktivist Guro Sibeko tok så til scenen.

– Herregud så lei jeg er, jeg er så sliten jeg, av det her, at jeg har menstruert i flere år i strekk, jeg begynner å tro at det ikke er livmorslimhinnen som blør, at det er sår jeg synes forlengst bør vær grodd, startet hun appellen.

Sibeko uttrykket også at hun var sliten og lei og siktet til at mange har ropt «slagord hele livet».

– Vi har løpt et helt jævla maraton av demonstrasjonstog mellom Stortinget og Kristenfundamentalistenes makabre ketsjupdokkesirkus, sa Guro Sibeko til jublende respons.

Planlagt demonstrasjoner i 33 byer

Fra Alta i nord til Mandal i sør er det planlagt flere demonstrasjoner for å bevare dagens abortlov. I byer som Oslo , Bergen, Trondheim og Tromsø har flere tusen meldt sin interesse, men også på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø er det varslet demonstrasjon.

Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar, som står for arrangementet i flere av byene, tror motstanden kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om en reservasjonsrett.

– Det sitter nok litt i norske kvinners ryggmargsrefleks, når det kommer til slike utspill om abortloven, sier Cathrine Linn Kristiansen, som sitter i ledelsen til Kvinnefronten til VG.

Onsdag måtte statsministeren svare på en rekke spørsmål i Stortinget om abortsaken, der var hun opptatt av å presisere at de politiske forhandlingene med KrF ikke har startet enda.