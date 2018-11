Tusenvis på abortdemonstrasjon

INNENRIKS 2018-11-17T13:07:08Z

EIDSVOLLS PLASS (VG) Tusenvis av mennesker har lørdag samlet seg foran Stortinget for å vise sin motstand mot Erna Solbergs abortflørt med KrF.

Publisert: 17.11.18 14:07 Oppdatert: 17.11.18 14:23

Skilt med «Min kropp, mitt valg», «Aldri mer strikkpinner» og «Min kropp, min rett» er å se på demonstrasjonen som lørdag utartet seg foran Stortinget.

Dagens første taler var Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar.

– Kvinners rett til abort handler om at kvinnen selv bestemmer over sin egen kropp og sin egen skjebne, sier hun.

– Vårt liv, vår kropp, fortsatt selvbestemt abort, roper hun fra scenen.

Hun sier for få organiserer seg og legger inn tid og krefter seg for å beholde de «seirene vi har oppnådd» ogn oppfordrer alle til å melde seg inn i en kvinneorganisasjon.

– Vi trenger dere og dere trenger oss, sier hun til en jublende respons.

På Eidsvolls plass skal blant andre SVs Kirsti Bergstø, lege Mina Adampour og leder i Venstrekvinnelaget, Naomi Røkkum tale.

Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering. Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».











1 av 4 ABORTDEMONSTRASJON: Tusenvis av mennesker er samlet foran Stortinget og demonstrer mot at Erna har åpnet opp for samtaler rundt abortloven. Trond Solberg

Solberg svarte at hun var klar til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort og stilte seg åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen i abortloven.

Planlagt demonstrasjoner i 33 byer

Fra Alta i nord til Mandal i sør er det planlagt flere demonstrasjoner for å bevare dagens abortlov. I byer som Oslo , Bergen, Trondheim og Tromsø har flere tusen meldt sin interesse, men også på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø er det varslet demonstrasjon.

Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar, som står for arrangementet i flere av byene, tror motstanden kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om en reservasjonsrett.

– Det sitter nok litt i norske kvinners ryggmargsrefleks, når det kommer til slike utspill om abortloven, sier Cathrine Linn Kristiansen, som sitter i ledelsen til Kvinnefronten til VG.

Onsdag måtte statsministeren svare på en rekke spørsmål i Stortinget om abortsaken, der var hun opptatt av å presisere at de politiske forhandlingene med KrF ikke har startet enda.