GJEDDEKUNST: Rita Nesset, daglig leder hos vertshuset Milepelen i Nord-Odal, og enhetsleder for kultur, Alexander Halland, fotografert sammen med den nå forsvunne gjedda. Foto: Kari Gjerstadberget, Glåmdalen

Fortviler etter gjedde-tyveri: – Aner ikke hva som har skjedd

Noen røska vekk hele gjedda fra en statue utenfor vertshuset Milepelen i hjertet av Nord-Odal.

Publisert: 02.12.18 21:27 Oppdatert: 02.12.18 21:57

Daglig leder av vertshuset, Rita Nesset kaller det et mysterium.

– Vi pleier ikke å være plaget av tyverier. I hvert fall ikke av en gjedde! sier hun.

Natt til søndag, eller søndag morgen, tok en eller flere tyver med seg den 40 kilo tunge fisken, med kallenavn Gjedda . Bare stolpen som den sto på, står der fortsatt.

– Gjeddemotstanderne tyr til stadig mer drastiske metoder, knegger mannen som lagde den: Kjell Grinden:

– Men det kan hende at den kommer tilbake. Det er jo ikke et stort marked for betong-gjedde. Selv ikke i undergrunnsmiljøet i Oslo.

Grinden vil heller ikke utelukke at noen kan ha satt gjedda tilbake i Storsjøen, som ligger rett nedenfor vertshuset. – Eller kanskje det sitter noen hjemme i sofaen, godt bakfulle, med en betonggjedde i fanget og lurer på: Hva i all verden gjør vi nå?

Lokal kjendis

Gjedda hadde stått utenfor vertshuset siden juni. Rita Nesset synes det hele er kjempetrist:

– Folk her hadde blitt veldig glad i den. Gjedda ble kommentert nesten daglig. Og gjester tok bilder av den, sier Nesset.

Nå har vertshuset etterlyst kjempegjedda via sin egen side på Facebook.

– Vi aner ikke hva som har skjedd. Det går mange tanker gjennom hodet, sier Nesset.

Fiksering på gjedde

Gjeddemakeren Kjell Grinden forteller til VG at han har hatt en fiksering på gjedde, som går enda lenger tilbake enn Øystein Sundes låt om « den aller største gjedda noen noensinne hadde sett ».

– Gjedde er en turbofisk. Halvveis drage eller krokodille. Jeg har malt gjedde flere ganger. På senvinteren i år fikk jeg idé om å lage en av betongleire, sier Grinden som har teori etter teori om hva som kan ha skjedd:

– Det kan ha vært bygdedyret som tok den. Eller en høykulturell kunstkritiker, som er litt høy på Grappa og Chablis, som mener at noe sånt ikke skal stå fremme, avslutter han.

Nå planlegger han å bygge en ny gjedde til neste sommer, på ca 15 meter, av betong, som skal plasseres nedenfor vertshuset. Og umulig å stjele med seg.