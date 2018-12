SPURTE IKKE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Cicilie S. Andersen

Kilder til VG: Høyre kuttet HRS-støtten uten å spørre Frp

INNENRIKS 2018-12-05T15:42:17Z

Uten å spørre Frp-leder og finansminister Siv Jensen strøk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) en halv million i støtte til Human Rights Service.

Publisert: 05.12.18 16:42 Oppdatert: 05.12.18 18:21

Siv Jensen og Erna Solberg ble først gjort oppmerksom på at regjeringen foreslo å kutte støtten til den omstridte organisasjonen etter at statsbudsjettet var lagt frem 8. oktober, ifølge VGs kilder.

Da gikk alarmen i Frp, og samme ettermiddag langet eksstatsråd Sylvi Listhaug ut mot sin egen regjering og krevde kuttet reversert.

– Dette er sånne småbeløp som blir gjort internt i departementene og som kan irritere andre i ettertid. Men dette var uheldig, og nå har vi ryddet opp i det, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Sanners kutt

Det er kunnskaps- og integreringsminister Sanner som har budsjettansvar for den statlige støtten til Human Rights Service (HRS). I budsjettdokumentet Sanner signerte på ble støtten redusert fra 1.835.000 til 1.350.000 kroner.

Men denne reduksjonen var det kun Sanner selv og hans statssekretær Kristin Holm Jensen (H) som var gjort kjent med.

Budsjettkuttet var heller ikke tatt opp og drøftet i regjeringens budsjettkonferanse eller senere regjeringskonferanser, ifølge VGs kilder.

Heller ikke statsminister Erna Solberg var klar over at HRS-støtten var kuttet i budsjettet.

SMK ringte

Etter det VG får opplyst tok Statsministerens kontor (SMK) umiddelbart kontakt med Sanners departement da de ble gjort oppmerksom på hva som hadde skjedd.

VGs kilder beskriver i dag budsjettkuttet som «en tabbe».

De siste dagene har det stormet rundt Venstre-leder Trine Skei Grande og Abid Raja. Bakgrunnen er en krangel om Venstres syn på støtten til Human Rights Service.

Venstre-bråk

Etter at budsjettet ble lagt frem feiret Venstre og Raja budsjettkuttet som en seier. Men internt i Frp var presset enormt for at kuttet måtte reverseres.

30. oktober kunngjorde så finansminister Siv Jensen (Frp) brått på sin Facebook-side at «regjeringspartiene» hadde «blitt enige» om å «finne en løsning» som medførte at HRS likevel skulle få videreført sin støtte.

Men denne avtalen forankret ikke Trine Skei Grande med sin egen stortingsgruppe. Som VG skrev tirsdag kveld gikk den derimot enstemmig inn for at kuttet skulle opprettholdes.

Etter intense budsjettforhandlinger aksepterte Venstre til slutt at HRS skulle få videreført sin støtte likevel , mot at andre organisasjoner som Venstre har et godt øye til skulle få økt sine statlige overføringer.

«Jeg kommenterer ikke interne prosesser», skriver Jan Tore Sanner i en tekstmelding til VG.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Siv Jensen til saken.