KOSTYMEBALL: Høyres markedssjef Dag Terje Solvang (45) og helseminister Bent Høie (46) - som er gift - som Batman og Robin i påskeskirennet på hytta i Rogland. Foto: Privat

Her er Høyres «super-helter»

Publisert: 07.04.18 15:28 Oppdatert: 07.04.18 16:02

GARDERMOEN (VG) Det meste blåser Høyres vei i norsk politikk om dagen. Bare se på dette bildet: Nå har Erna Solbergs parti til og med fått på plass sine egne superhelter!

Selvtilliten og virketrangen er nå blitt så stor at helseminister og nestleder Bent Høie (46) - og hans ektemann og Høyres markedssjef Dag Terje Solvang (45) - nylig kledde seg ut som Batman og Robin.

Stor stas

- Vi har hytte på Stavtjørn i Rogaland, og hvert år har hytteforeningen et påskerenn. Og der er det en gjeng av oss som synes det er morsomt å kle oss ut. Det er egentlig et familiearrangement. Samtidig er det et utforrenn der ungene kjører først, og de voksne etterpå. Endel av de voksne kler seg ut for å gjøre det ekstra gøy. Det er stor stas. Så det gjelder å ha nye kostymer hvert år, forklarer helseministeren til VG.

- Hva var bakgrunnen for at superheltkostymet ble valgt?

- Det var litt tilfeldig. Vi kjøpte det for to år siden, da vi var i New York. Der gikk vi inn i en kostyme- forretning. Disse butikkene er jo helt sinnssyke, ikke sant, et nirvana for alle som synes det er gøy med hva som helst av utkledninger. Vi måtte ha noe med oss to som et par. Så vi gikk fra avdeling til avdeling, og havnet i superheltavdelingen. Batman og Robin - det er kult!

Elvis Presley

Ved tidligere renn har Høyre-paret både kledd seg ut som Elvis Presley, disco-dansere og DJ Dan.

Batman, lenge kalt Lynvingen på norsk, så først dagens lys som amerikansk tegneserie allerede i 1939. Siden er figuren blitt ikonisk gjennom blant annet utallige Hollywood-filmer, sammen med sin mannlige venn Robin. Batman har imidlertid ikke overnaturlige krefter, og er således en moderat figur i superhelt-verdenen.

- Er dette et uttrykk for at dere ser dere selv som superhelter i Høyre?

- Haha! Nei, nei, det er det ikke, sier de i kor.

- Men det kan tolkes sånn?

Kjærlighetsforhold

Høie:

- Nei, nei, det kan ikke tolkes sånn, rett og slett fordi det bildet og rennet ikke har noe med politikk å gjøre. Men hvis du skal se etter superhelter, og du er ute etter to menn som er sammen...

- Kjærlighetsforholdet mellom Batman og Robin var vel så morsomt! sier Solvang.

- Så det var egentlig det som gjorde det, fastslår Høie.

- Vi hadde mest lyst til å kjøre ned bakken sammen, men det tillot ikke reglene i rennet. Bent trynet og jeg ploget. Ungene i bakken så når jeg kom: - "Du e ikkje Batman, Batman ploge ikkje".

- Der hadde barna trolig et poeng?

- Ja, de hadde det.

Superhelt-status

Selv om de to innledningsvis i samtalen med VG er ukledelig beskjedne rundt egen superhelt-status, er det mange på Høyres landsmøte her på Gardermoen som ser på dem som nettopp det.

Solvang har ansvar for marked og organisasjon i Høyre. Han skal blant annet sørge for at landsmøtet blir bra - ikke minst visuelt - når nesten 800 personer i salen ventet på partilederens tale fredag.

Men så sier ektemannen i Regjeringen:

- Den jobben du har inn mot organisasjonen i forkant av valgkamper, det er jo en superhelt-jobb.

- Nå er det i ferd med å løsne opp litt her, Bent!

- Takk! Jeg har vært i Høyre i tre år nå, og det viktigste jeg har drevet med er organisasjonsprosjektet "Lave skuldre, store smil". Vi må tørre å være de vi er, tørre å le mer, mer laidback. Ikke tro at vi må være noe bare fordi vi er blitt tillitsvalgte i Høyre, fastslår Solvang.

VG måtte imidlertid love én ting for å få adgang til å trykke det private bildet fra påskerennet, og det var at helseminister Høie måtte få med ett avsnitt om politikk også.

Siden VG er en avis som holder ord, kommer dette avsnittet her:

- Regjeringen har oppnådd og redusere ventetider og køer i helsesektoren, få på plass pakkeforløp på kreft, som kanskje har vært den endringen i helsetjenesten som flest har lagt merke til. Nå skal vi gjennomføre en rusreform som gjør at rusavhengige ikke blir behandlet som kriminelle lenger, men får hjelp. Det er viktige saker, sier Høie.

Sånn, da var det kvittert ut.

Alle vil bli superhelter hvis de får oppleve Høyres helsepolitikk, spøker markedssjefen.

- Hvilket forhold har dere to til Batman og Robin?

- Norge er ikke Gotham City! sier Høie.

- Enhver gutt har vel et forhold til superhelter, det er ikke sterkere enn det for mitt vedkommende. Jeg hadde en Batman-figur da jeg var liten, det er alt, jeg så ikke for meg verdensherredømme av den grunn, sier Solvang.