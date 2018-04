IKKE IMPONERT: SV-leder Audun Lysbakken mener det bare er et spill at Frp er motstandere av eiendomsskatten. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Lysbakken om Frps eiendomsskatt-forslag: – Ideer fra 1800-tallet

Publisert: 10.04.18 17:14

INNENRIKS 2018-04-10T15:14:34Z

SV-leder Audun Lysbakken mener Frps forslag om dobbel stemmerett for personer som betaler eiendomsskatt på hytten sin er «vanvittig».

– Det er forfriskende at Frp går tilbake til 1800-tallet for å finne nye ideer, bemerker SV-leder Audun Lysbakken ironisk overfor VG.

Bakgrunnen for reaksjonen hans er at Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad i VG søndag åpnet for at hytteeiere kan få dobbel stemmerett – i hjemkommunen og i kommunen der de skatter på hytta sin.

Lysbakken mener Frp med innspillet går tilbake til en tid der stemmerett var knyttet til hvor mye man eide.

– Det er et vanvittig forslag. Det de i realiteten forslår her, er at de som har råd til hytte, skal få mer å si i demokratiet vårt, slår han fast.

– Veldig urettferdig

Njåstad la i VG-intervjuet til at spørsmålet må utredes nærmere, men at hvis Frp får flertall for dette, vil de lage modeller som gir hytteeiere påvirkning over skattesammensetningene.

Det er med dagens regelverk opp til kommunene selv om de ønsker å kreve inn eiendomsskatt, men den kan bare være på maksimalt syv promille.

Ifølge SV-lederen vil konsekvensen av prinsippet være at de med formuesskatt bør få stemme flere ganger, mens de som ikke betaler formuesskatt, ikke skal det.

– Innfører man det prinsippet, må det gjelde alle former for skatt, sier Lysbakken.

Han legger i tillegg til at det vil føre til at lokalbefolkningen mister makt over egne lokalsamfunn.

– Dette vil kunne bety at hytteeiere fra en annen del av landet kan stemme mot nødvendige investeringer. Det kan ikke være sånn at eldre i en distriktskommune ikke får den eldreomsorgen de trenger fordi man har hytteeiere som stemmer annerledes. Det er veldig urettferdig, sier Lysbakken.

– Lurer folk

I Jeløya-plattformen, som Frp, Høyre og Venstre forhandlet frem i januar før regjeringen ble utvidet, fikk Frp gehør hos de andre regjeringspartiene for at kommuner kan innkreve eiendomsskatt på maksimalt fem promille for boliger og fritidsboliger -ned fra dagens makssats på sju promille.

Frp sliter imidlertid med å få med seg KrF for å skaffe et stortingsflertall i ryggen.

Avslutningsvis kommer SV-lederen med et spark mot Njåstad og Frp:

– Frp lurer folk når de sier de er mot eiendomsskatt. I regjering gir de så lite til kommunene at mange ser seg nødt til å ha eiendomsskatt. Det er Siv Jensens skattekutt til de rike som fører til økt behov for eiendomsskatt, så Frp får bare slutte å late som om de er mot det, sier Lysbakken.

