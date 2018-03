KJEMPESKRED: Et snøskred sperret veien på E39 ved Hornindalsvatnet søndag. Norske Redningshunder var på stedet for å sjekke om det kunne være folk som var tatt av skredet. Foto: Norske redningshunder / NTB scanpix

Over 30 skred de siste dagene: Frykter ulykkespåske

Publisert: 26.03.18 05:53

Snøen ligger i tykke, fristende dyner over den norske fjellheimen, men snøskredekspertene ber skigåerne om å passe på: I år er den urørte snøen ekstra skummel.

– Mange steder kan nyere fokksnø kamuflere de faresignalene vi vanligvis får før det går snøskred i fjellet, sier vaktleder Tommy Skårholen ved snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Nå er skredfaren betydelig over nesten hele landet. Snøskredekspertene legger ikke lenger skjul på at de er nervøse foran denne påsken.

– Det er ikke slike forhold vi ønsker når det er mye folk i fjellet. Nå går det skred i ett sett over hele landet. Vi har i alle fall fått 30–40 rapporter om skred bare de siste dagene, og flere steder går det flere skred, sier Skårholen.

Skred på skred på skred

På NVE sine sider er det lagt ut kart hvor alle rapporterte skred er lagt inn. De siste syv dagene er det rapportert nesten 50 skred i Norge. Senest natt til mandag ble riksvei 347 på Arnøya i Troms stengt som følge av et snøskred.

Også søndag ble det meldt om flere hendelser:

Det gikk et stort snøskred over E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Fare for flere skred gjorde at veien ble stengt på ubestemt tid. Omkjøring ble skiltet. NVE hadde i går ikke fått inn geolograpport, men antar at det var en reaksjon på mildværet som utløste skredet.

En skiløper i området Fagerfjellet i Buskerud meldte til Sigdal Rød Kors at han hadde utløst to skred, og at det var fare for flere.

Det gikk et snøskred mellom Minnesund og Feiring på Romerike. Skredet sperret fylkesvei 33.

Søndag formiddag gikk det to skred mellom Oppdal og Sunndalsøra. Ett kjørefelt ble sperret en periode.

I Trøndelag gikk det et skred ved fylkesvei 72 mellom Sul og Innsvatnet. Skredet sperret delvis veien i retning Sverige.

Fredag gikk det er stort snøskred på Stranda på Sunnmøre, men det ble først oppdaget dagen etter. Skredet ble gjennomsøkt av Røde Kors.

Fra Sverige kommer det rapporter om at en snøscooterfører har omkommet i snøskred i Åre, rett ved grensen til Norge.

Kan gi falsk trygghet

– Skredfaren er betydelig, og vil fortsatt være det til vi får en markert mildværsperiode – eventuelt godt med regn i fjellet, advarer Skårholen.

– Det som gjør det så skummelt, er at vi har flere såkalte svake, ustabile lag i snømassene. De kan lett kollapse og gi en dominoeffekt, slik at store flak med snø sklir ut. Vi advarer folk mot typiske drønn i snøen. De er et faresignal, og tyder på at slike snølag kollapser. Problemet nå er at vi har fokksnø oppe på de gamle snølagene, og dette fokksnølaget er ujevnt.

– Går du på et tykt lag med nyere fokksnø, vil den svake snøen under være beskyttet, og du får ingen faresignaler. Men kommer du så ut på et tynnere lag med fokksnø, er du plutselig nede på den gamle snøen og utløser skred, sier Skårholen

Han er redd for at folk kan bli tatt av skred denne påsken.

Utløste skred på topptur

I helgen har NVE fått inn to meldinger om folk som har gått topptur, og så sett at det har gått skred bak dem som har krysset sporene deres.

– Vi har ett tilfelle i Nord-Norge og ett i Sør-Norge.

Skredene går i hele det området som har faregrad 3 på kartet. Disse områdene har betydelig rasfare. Meldingene kommer fra Sunnmøre, Fjordane, Sogn, Jotunheimen og hele Nord-Norge.

Skred kan fjernutløses

Det som gjør situasjonen enda mer kritisk, er at disse ustabile lagene – såkalte kantkornlag – ligger ganske høyt i snølaget:

– Det betyr at det skal ekstra lite til for å utløse et skred, kanskje bare en liten ekstrabelastning som en skiløper, sier Skårholen.

Det vanlige rådet er å unngå bratte dalsider, men skredeksperten valgte i helgen å utvide denne advarselen :

– Situasjonen er mange steder slik at du kan fjernutløse skred. Det vil si at selv om du går nede i dalbunnen, kan du sette i gang snøskred løsner høyt oppe i lia – kanskje en kilometer unna. Og slike skred kan bli store og få stor fart, og nå langt utover bunnen av dalen.

Slik så det ut da Statens vegvesen forrige uke utløste flere skred på Senja i Troms:

Han ønsker likevel ikke å stanse folk fra å nyte påsken i fjellet:

– Det finnes fortsatt mange fantastiske turer du kan gå på ski, du må bare legge inn noe ekstra sikkerhet i løypevalget. Du må ikke bare unngå bratt terreng, du må holde avstand til bratt terreng.

Stor beredskap

Røde Kors har nå forsterket beredskapen i fjellet over hele landet.

– Etter et døgn i beredskap har vi allerede brukt over 175 tjenestetimer på både søk i skred, leteaksjoner og skade. Flest skader har skjedd i terreng, sier Røde Kors i en melding lørdag.

