BEGRAVELSE: 26. januar ble Janne Jemtland begravet 26. januar i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Politiet: Fortsatt uavklarte spørsmål i Jemtland-saken

Publisert: 09.04.18 15:31

HAMAR (VG) I dag ble Janne Jemtlands ektemann, som begjærte seg løslatt, varetektsfengslet i 12 uker.

Hans forsvarer, Ida Andenæs, sier mannen fortsatt nekter straffskyld og han nå vil vurdere å anke kjennelsen fra Hedmarken tingrett.

Retten mener det foreligger meget sterk mistanke for at ektemannen er skyldig, og legger vekt på mannens egen forklaring opp mot andre beviser.

– Vil støte rettsfølelsen

Av samme fengslingskjennelse går det frem at retten mener at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom han løslates før rettssaken, samt at det vil kunne skape utrygghet for vitner.

Retten legger vekt på det alvorlige han er siktet for, samt at saken er mye omtalt i mediene og i nærmiljøet.

Janne Jemtland (36) forsvant etter en fest 29. desember i fjor. Etter nærmere to uker, ble ektemann ble pågrepet og siktet for drap 12. januar. Dagen etter ble Jemtland funnet død på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Politiet har vært svært tilbakeholdne med å gi konkrete opplysninger om etterforskningen i saken og opplysninger fra ektemannens forklaring. Totalt er han avhørt ni ganger, og har ifølge politiet samarbeidet.

Uavklarte spørsmål

I dag tok politiet imot pressen for intervjuer på Hamar politistasjon, men på alle konkrete spørsmål om etterforskningen, svarer politiet «at de ikke kan kommentere den».

Politiadvokat Julie Dalsveen opplyser at de fortsatt har noen uavklarte spørsmål når det gjelder hendelsesforløpet.

– Når det gjelder hendelsesforløpet, fra hendelsen på bopel og frem til Janne Jemtland havner i Glomma, så har politiet noen spørsmål som ikke er avklart, sier Dalsveen til VG.

Hun ville ikke gå inn på hva politiet detaljert lurer på eller hvilke konkrete spørsmål som ikke er avklart.

– Hvis noen vitner har noe å bidra med, er det fint om de melder seg, sier politiadvokaten.

Rettssaken mot ektemannen vil etter planen gå over tre uker fra uke 46 til og med 48.