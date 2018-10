UTFORDRING: KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad spør Erna Solberg og Jonas Gahr Støre hvor mye de er villig til å endre på dagens abortlov. Foto: Tore Kristiansen

KrF-nestleder stiller abortkrav til Solberg og Støre for å gå i regjering

Kjell Ingolf Ropstad spør om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) er villige til å fjerne «downs-paragrafen» for å få KrF inn i regjering. Og mener det bør være et av KrFs viktigste krav.

Når KrF nå skal velge om de vil gå i regjering med høyre- eller venstresiden, mener KrF-nestledere Kjell Ingolf Ropstad at de har en historisk mulighet til å få gjennomslag på abort.

Partiet har lenge villet fjernet den såkalte «downs-paragrafen», paragraf 2c i svangerskapsloven, som åpner for abort etter 12 uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

– Det er en av de viktigste sakene for KrF, sier Ropstad til VG.

Han utfordrer Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på om de er villige til å fjerne paragrafen – og muligheten til tvillingabort – for å få KrF inn i regjering.

Tror på større sjanser hos Høyre

Organisasjonen Menneskeverd, med 11.000 medlemmer i ryggen, gikk torsdag ut i VG og krevde at KrF skulle stille dette som et ultimatum .

Ropstad er ikke villig til å stille det som et ultimatum i forhandlingene, men mener partiet bør ha det som en av sine viktigste krav.

– Jeg tror det er veldig uklokt å stille et ultimatum når vi skal inn i slike forhandlinger. Men dette er en ekstremt viktig sak for KrF. Så vi bør utfordre de ulike partiene på hva de er villige til å gi i slike saker, sier Ropstad.

Hvem vinner kampen om KrF? Se hva delegatene vil stemme her

Partileder Knut Arild Hareide prøver å få KrF inn i regjering med Ap og Sp. Ropstad tror KrF har større sjanse for å få dette gjennom hvis de går i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Høyre ville tidligere fjerne denne paragrafen, men partiet snudde på landsmøtet i 2013.

– Ett av mine argumenter er at vi her har større fellesskap med Høyre. Erna Solberg har stått i disse verdispørsmålene før, selv om hun riktignok tapte kampen om 2c i Høyre, sier Ropstad.

– I Høyre har du også profiler som nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie som vil fjerne 2c, og det er krefter i Høyre som er for å fjerne den, sier KrF-nestlederen.

– Og du ser ikke slike krefter i Arbeiderpartiet?

– Nei, det blir det nærmest motsatt. Er det i hele tatt noen som vil det i Arbeiderpartiet? spør han.

– Kan ikke sitte i regjering som liberaliserer

– Det kan hende det blir innvilget abort i noen tilfeller uansett, hvis vi fjerner 2c, men da er det med utgangspunkt i kvinnens situasjon. Og ikke med utgangspunkt i at barnet for eksempel har downs syndrom. Hvem er vi til å bestemme hvilke liv som er verdt å leve? spør KrF-nestlederen.

AUFs påtroppende leder Ina Libak har varslet bråk dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for forhandlinger om abortloven for å lokke KrF til sin side. De vil også fjerne abortnemnda og utvide adgangen til fri abort.

– Kan dere sitte i en regjering som utvider abortgrensen, slik enkelte ungdomsparti nå tar til orde for?

– Nei. Det mener jeg er umulig for KrF. Det tror jeg ikke er et aktuelt tema heller, selv om ungdomsparti tar til orde for det – og SV har det i sitt program, sier Ropstad.