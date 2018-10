ETTERLYST: Makaveli Lindén (20) er mistenkt for drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen. Foto: Svensk politi

Lindén ble satt på isolat i august: Fengselet fryktet for ansattes liv og helse

INNENRIKS 2018-10-22T12:55:56Z

UPPSALA (VG) Så sent som i august ble drapsettersøkte Makaveli Lindén (20) satt i isolat etter at han skal ha truet ansatte i fengselet under soning.

Publisert: 22.10.18 14:55 Oppdatert: 22.10.18 15:38

Kun kort tid før han ble løslatt ble den svenske 20-åringen ansett som så farlig at han ikke kunne være sammen med andre.

3. august i år skal han ha truet personalet ved å løfte armen og forme hånden til en pistol samtidig som han «fyrte av» mot dem, viser dokumenter som VG har fått tilgang til.

Dagen etter skal han ifølge dokumentene ha sagt til en annen ansatt: «Tenk på å lukke vinduet ditt når du sover».

På dette tidspunktet satt Lindén inne for å ha tatt seg inn vinduet til et kollektiv i Uppsala sentrum, og truet og ranet beboerne med kniv.

– En person folk var redde for

Etter disse hendelsene konkluderte fengslet med at handlingene var ment som trusler mot personalet, og at Lindén derfor måtte plasseres i isolasjon:

«Du har ved to tilfeller truet personalet alvorlig. Det foreligger av den anledning en overhengende risiko for personalets sikkerhet til liv og helse ved fortsatt plassering i fellesskap», står det i avgjørelsen.

Makaveli Lindén har sonet flere dommer på en spesialavdeling for innsatte med psykiske problemer. Denne avdelingen har i utgangspunktet et skjerpet sikkerhetsregime.

VG har vært i kontakt med folk som tidligere har møtt Lindén under soning. Den nå drapssiktede mannen beskrives som en person som folk var redde for, og som tok en lederstilling.

Han krevde respekt og kunne være truende hvis han oppfattet at han ikke fikk det, blir VG fortalt.

Rus i ung alder

20-åringen het tidligere Christian Bo Lindén, men har byttet fornavn til Makaveli.

Ifølge VGs opplysninger begynte Lindén i ung alder å ruse seg på narkotiske stoffer. Han har misbrukt stoffer som hasj, amfetamin og spice (syntetisk hasj), og har i avhør fortalt at han flere ganger har forsøkt å slutte. Han har i perioder i oppveksten bodd på institusjoner som spesialiserer seg på å hjelpe ungdommer med slike problemer.

Han er straffedømt en rekke ganger for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen.

Klappjakt i en uke

Helt siden 24 år gamle Heikki Bjørklund ble funnet drept i kollektivet der han bodde på Majorstuen forrige mandag, har det pågått en intens jakt på gjerningsmannen.

Fredag gikk politiet ut med overvåkningsbilder tatt på Skøyen stasjon kun kort tid etter drap. Søndag bekreftet Oslopolitiet at mannen er identifisert som Makaveli Lindén.

Svenske har i mange år vært i politiets registre, og da han ble etterlyst med navn av norsk politi hadde svensk politi allerede etterlyst ham fordi han ikke hadde fulgt opp sine forpliktelser overfor kriminalomsorgen etter at han ble løslatt i august.