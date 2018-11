Mann siktet for drap på samboeren i Vesterålen

INNENRIKS 2018-11-07T11:06:48Z

En mann er siktet for drap på sin samboer i en kommune i Vesterålen. Kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem i august 2016.

Publisert: 07.11.18 12:06 Oppdatert: 07.11.18 12:46

VG får opplyst at det er kvinnens tidligere samboer som nå er siktet for drapet.

– Det er en sak som har vært etterforsket lenge, et mistenkelig dødsfall fra august 2016. I den saken så har en person hatt status som siktet hele tiden, men den statusen hadde han fordi politiet har gjort bruk av tvangsmidler, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til VG.

Det var Vesterålen Online som meldte om saken først.

– Samtidig har dødsfallet vært etterforsket som et mulig drap. Etterforskning pågår enda, og i forbindelse med ytterligere etterforskningsskritt var det nødvendig å ta ut en drapssiktelse. Det er en foreløpig siktelse, sier politiadvokaten.

– Hvorfor har dere siktet ham for drap?

– Det er med bakgrunn i gjennomførte etterforskningskritt, både tekniske og taktiske i form av avhør, som gjør at vi ser at det er grunnlag for en slikt siktelse, sier Rønning-Nyvold.

– Dere har både etterforsket selvdrap og drap, er drapsmistanken nå styrket?

– Vi mener mistanken for drap er styrket. Vi mener jo at det er grunnlag for en slik drapssiktelse. Det utelukker ikke at vi likevel kan komme til at det var et selvdrap, sier politiadvokaten.

VG oppdaterer denne saken.