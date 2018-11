Grøvan: Mange kjenner på en dypfølt sorg

2018-11-02

GARDERMOEN (VG) Mange KrF-ere kjenner på sorg og gruer seg til partiets egen langfredag på Gardermoen i dag. – Jeg har en klump i magen, sier nestleder Olaug Bollestad.

Publisert: 02.11.18 10:35 Oppdatert: 02.11.18 10:53

– Jeg gruer meg, fordi dette er et vanskelig valg for mange. Det er mitt ønske og min bønn at vi må gå samlet også etter dette. Det er politikken vår som blir det viktigste. Det vil være noen som opplever det som tungt i dag, sier Bollestad til VG.

Det har vært intense uker for partiet siden partileder Knut Arild Hareide sjokkerte hele det politiske Norge med å rådgi partiet om å gå mot venstre. I dag skal det avgjøres, og mange tror Hareides posisjon som partileder ligger i potten - selv om han foreløpig ikke har bekreftet det offisielt.

Bollestad sier at hun stoler på det Hareide har sagt åpent i forkant av landsmøtet.

– Jeg har forholdt meg til det Knut Arild har sagt hele veien, og at dette er et retningsvalg og ikke et ledervalg. Jeg har tillit til Knut Arild og at vi nå må stole på det han har sagt.

Bollestad sier hun tror at mandatene kommer til å stemme i tråd med sine mandater fra fylkespartiene.

– Det er utrolig tett. Så jeg stoler på at det som delegatene har synliggjort som sine standpunkt, er det de står på. Men det er slik at folk reiser uten bundet mandat. Så det er et ansvar folk må ta overfor sine lokallag. Jeg stoler på at folk er trygge på at de mener det de gjør når de kommer hit. Jeg tror de kommer til å stå for det de har sagt, sier Bollestad.

Kan bli i opposisjon

Torsdag ettermiddag tok KrF-dramaet en ny vending da landsstyret ble enige om en innstilling til ny plan for avstemningen i dag:

Et kompromiss der Hareide-leiren vant igjennom med hemmelig votering, mens det såkalte Grøvan-alternativet fikk viljen sin om at de tre alternativene, høyre- eller venstrevridd regjering eller forbli i opposisjon, skal stemmes over som likeverdige alternativer. Det betyr større mulighet for at landsmøtet ender med å bestemme at partiet blir i opposisjon. Dette ble oppfattet som en stor seier hos Hareides støttespillere, kunne VG melde i går kveld.

Stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan sier han er redd for at partiet vil tape oppslutning dersom det blir tatt et retningsvalg om å gå i regjering til venstre eller høyre i dag.

– Jeg er redd for avskallingen vi vil oppleve i dag dersom det blir gjort et retningsvalg, sier Grøvan til VG.

Også han sier dagen blir vanskelig for mange.

– Mange kjenner på en dypfølt sorg i dag, sier han.

– Ap bør få den historiske muligheten til å vise hva de kan levere i et samarbeid. Nå er det en ny situasjon, og KrF ga et veldig klart løfte om at vi ikke skulle i regjering med Frp. Også er det kjekt å finne tilbake til våre venner i Sp, sier Kjell Magne Bondevik til VG.

En stemmer blankt

190 delegater har stemmerett i spørsmålet om partiets retningsvalg. 78 KrF-delegater vil til høyre, 83 delegater vil til venstre og 28 vil forbli i opposisjon. I den siste gruppen er det imidlertid 21 blå og 7 røde delegater, noe som gir blå side totalt 99 delegater mot 90 røde.

Delegatene har imidlertid ikke bundet mandat på landsmøtet. Det betyr at de kan komme til å stemme noe annet enn de har varslet.

Landsmøtet begynner klokken 11 og varer til 18.30. Et spenningsmoment er om Hareide varsler sin avgang hvis han ikke får viljen sin.

Parti i krise

Bakteppet for Hareides råd er velgerflukten KrF har opplevd siden gullalderen under Kjell Magne Bondevik fra 1997 og fremover. Da fikk partiet 13,7 prosent av stemmene, men i 2017 hadde andelen falt til 4,2 prosent.

– Den ubehagelige sannheten var at oppslutningen om KrF hadde vært fallende over tid. Vi sto på mange måter overfor en varslet katastrofe, skriver Hareide i boken «Det som betyr noe».

Sentrum gikk i glemmeboken da det ble rødgrønt flertall både i 2005 og 2009, men KrF fikk igjen politisk innflytelse etter valget for fem år siden. KrF og Venstre inngikk da en samarbeidsavtale med regjeringspartiene Høyre og Frp.

I tillegg til krisevalget i 2017 har forholdet mellom KrF og Frp tilspisset seg kraftig. Tonen har i perioder vært uforsonlig mellom Frp-topp Sylvi Listhaug og Hareide.

Hareides råd har imidlertid splittet partiet i to nærmest like store deler, og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad mener KrF først bør gå i samtaler med dagens regjering.