Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

Ledergruppen til skolesjef Astrid Søgnen har flere ganger uttrykt motstand mot den eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i Oslo som nå pågår. Men forsøkene på å stoppe undersøkelsen vant ikke frem.

Det viser en omfattende epost-utveksling mellom ledelsen i Norges største kommunale etat, Utdanningsetaten i Oslo kommune og byrådsavdelingen i kommunen. Så sent som tirsdag ettermiddag melder byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap at undersøkelsene av arbeidsmiljøet fortsetter som planlagt.

I meldingen opplyses det at 249 svar er kommet inn, og at ti er vurdert som falske og er tatt ut av grunnlaget for undersøkelsen.

Avsender av de sterke advarslene mot kartleggingen, er assisterende direktør Patrick Thomas Stark. Han er direkte underlagt utdanningsdirektør Astrid Søgnen, og del av hennes nærmeste ledergruppe.

Ledergruppen består, inkludert Søgnen og to assisterende direktører, av i alt 21 direktører.

En høst med motstand

I hele høst har ledergruppen uttrykt sterk motstand mot den planlagte eksterne kartleggingen av arbeidsmiljøet rundt dem selv og i den store administrasjonen av etaten.

Kartleggingen er forankret hos politisk ledelse og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som tidligere i høst fikk et fire siders varsel mot seg fra nettopp ledergruppen i Utdanningsetaten.

Toppledelsen i Utdanningsetaten Direktør Astrid Søgnen Assisterende direktør Dag Hovdhaugen Assisterende direktør Patrick Thomas Stark Områdedirektører: Petter Hagen Bjørn Indrelid Trond B. Karlsen Bente Borrebæk Pål Riis Brynhild Farbrot Wenche Savalov Jon Isebakke Avdelingsdirektører: Harald Øvland (avd. for skolebygg) Margaret Westgaard (avd. for elevforvaltning og planlegging) Anne Ferignac (avd. for personal og administrasjon) Bjørn Marthinsen (avd. for IKT) Ragnhild Røed (avd. EFT kompetanse) Hilde Gran (avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet) Walter Frøyen (avd. for PPT og spesialskoler) Thomas Bang (avd. for økonomi) Anita Tjelta (avd. for fagopplæring) Trine Synøve Lie Larsen (kommunikasjonsdirektør) (Kilde: Utdanningsetaten i Oslo)

I en rekke e-poster som VG har fått innsyn i, advarer Stark og ledergruppen på det sterkeste mot å iverksette en ny og ekstern undersøkelse av arbeidsmiljøet.

Undersøkelsen skal utføres av PWC (tidligere PriceWaterhouseCoopers), som er vant med å granske og iverksette lignende undersøkelser både i privat og offentlig sektor.

Blant annet viser direktørene til at det kan dokumenteres gode medarbeidersamtaler, lavt sykefravær og at varselet mot direktør Astrid Søgnen fra 2014 ble avsluttet uten funn av brudd på arbeidsmiljøloven. Med andre ord: De ser ikke behov for en ekstern undersøkelse av arbeidsmiljøet de selv har ansvaret for.

Direktørene i etaten reagerer også på en setning i et møtereferat der PWC stiller seg undrende til ledergruppens motstand mot undersøkelsen.

PWCs Gunnar Holm Ringen har ifølge møtereferatet uttrykt at at det er vanskelig å forstå Utdanningsetatens motstand mot å få avkreftet påstander som etaten mener det ikke er hold for.

Til dette skriver ass. direktør Patrick Stark i Utdanningsetaten at : «For ordens skyld er disse påstandene avkreftet allerede i 2014 i forbindelse med kommunaldirektørens undersøkelse av fakta i varslingen.»

Ledergruppen i Utdanningsetaten skriver flere ganger til byrådsavdelingen, som står som gjennomfører av den nye undersøkelsen, at de mener det er tilstrekkelig med Oslo kommunes faste såkalte 10-faktor-arbeidsmiljøundersøkelse.

– Helt nødvendig

Hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er uenig. Han mener tvertimot at den bestilte, eksterne PWC-undersøkelsen er helt nødvendig ettersom han har oppfattet varsler om en ukultur i etaten.

– Jeg mener at kartleggingen er helt nødvendig siden det ble varslet om en ukultur i UDE (Utdanningsetaten, journ.anm) før sommeren. Spesielt mener jeg det er viktig at det ble gjennomført intervjuer av utvalgte og frivillige, sier Osnes til VG.

I e-postutvekslingen mellom Utdanningsetaten ved ass. direktør Patrick Stark og direktøren for byrådsavdelingen, Bente Thorsen Fagerli, skriver Fagerli at hun undrer seg over motstanden i etaten mot arbeidsmiljøundersøkelsen.

«Jeg er svært overrasket over tonen dere anfører mot en arbeidsmiljøundersøkelse, all den tid dere selv foreslo noe tilsvarende og det er politisk besluttet at den skal gjennomføres.»

Omtalt i varsel

Fagerli siktet til et initiativ fra Utdanningesetaten ved Stark til en undersøkelse i mindre skala som kun skulle omfatte Utdanningestatens direktørgruppe.

At ledelsen i Utdanningsetaten ikke synes noe om den pågående kartleggingen og undersøkelsen, gikk også frem av varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkelsen tidligere i høst, selv om avsenderne var anonyme.

Der heter det at: «Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen.»

Kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bente Thorsen Fagerli, avviser at det er noen beveggrunn for undersøkelsen å flytte omstridte Astrid Søgnen.

Forslag til forbedringer

– Bakgrunnen for arbeidsmiljøkartleggingen var en anonym varslingssak fra 2014 som er avsluttet, men der det ble påstått at forholdene fortsatt gjelder. Derfor besluttet Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon (UDA) sentralt. Formålet er å undersøke om det psykososiale arbeidsmiljøet i etaten er tilfredsstillende. Undersøkelsen skal resultere i en vurdering og forslag til oppfølging og eventuelle forbedringer, skriver Fagerli i en epost til VG.

I meldingen som kom tirsdag heter det at den digitale verdikartleggingen ikke er en arbeidsmiljøundersøkelse eller fasit på dagens arbeidsmiljø i Utdanningsetaten.

«Kartleggingen brukes som et utgangspunkt for å gå i dybden på hva de ansatte opplever å være de sentrale verdiene i dagens kultur, hvordan de motiveres (eller ikke) av disse og hva de ønsker seg av en fremtidig kultur. Disse kjerneverdiene vil bli tatt med videre inn i gruppedialoger i alle avdelinger i UDA.»

Partner Gunnar Holm Ringen i Pwc Norge, forklarer at kartleggingen som skal gjennomføres i Utdanningsetaten er en standard-undersøkelse som selskapet bruker.

- Det vi bruker er en sertifisert undersøkelse som benyttes internasjonalt, den har blitt benyttet i tusenvis av bedrifter og organisasjoner. I Norge har vi brukt dette for å kartlegge miljø i mange kommuner, etater og offentlige organer, med gode resultater, sier Ringen til VG.

Flere faser

Undersøkelsen består av flere faser. Den første fasen som etaten er inne i nå, er web-basert, og skal danne et plot, en første indikasjon, som så brukes til workshops senere.

– Undersøkelsen er preget av at workshopen er det sentrale, og ingen av resultatene fra første fase brukes til noe annet enn disse workshopene, utdyper Ringen.

Han oppgir at det blir stilt tre spørsmål:

Hva er viktig for meg, hvordan er det i dag, og hvordan ønsker jeg at det skal være?

Ass. direktør Patrick Thomas Stark i Utdanningsetaten vil ikke svare på VGs seks spørsmål om saken, men sammenfatter etatens versjon slik.

«Utdanningsetaten ga beskjed til kommunaldirektøren allerede 13.6. om at vi ønsket å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse av eksternt fagmiljø. Vi fikk da beskjed om at byrådsavdelingen skulle gjennomføre undersøkelsen selv, og denne er nå iverksatt. Ifølge mandatet for arbeidsmiljøundersøkelsen skulle den gjennomføres etter faglig aksepterte normer, herunder riktig kompetanse. Dette har vært avgjørende viktig for Utdanningsetaten hele veien, og dette har det vært diskusjoner om. Et enstemmig AMU (arbeidsmiljøutvalg) vedtok 14.august at de ikke kunne støtte undersøkelsen på det kunnskapsgrunnlaget som forelå, i tillegg til den vanlige medarbeiderundersøkelsen, som skulle gjennomføres i samme tidsrom. Når undersøkelsen likevel gjennomføres, samarbeider vi og AMU godt om det,» skriver Stark.