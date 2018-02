MØTER MOTBØR: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark forhandlet seg frem til en avtale om fordeling av oppgaver og forvaltning sammen med Troms-fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) og megler Knut Storberget sist uke. Her står hun med fylkeshovedsetet Vadsø i bakgrunnen. Foto: Terje Mortensen, VG

Sterk nei-vind til Troms og Finnmark-avtalen

Publisert: 22.02.18 15:01

Det synes å være veldig åpent om fylkestinget i Finnmark sier ja eller nei til den nye avtalen om et sammenslått Troms og Finnmark. Men i Ap er nei-vinden så sterk at den kan avgjøre utfallet.

Det tror selv tilhengere av meglings-resultatet som kom ut av møtene mellom fylkestoppene og regjeringsoppnevnt megler, Knut Storberget sist uke.

– Det er helt åpent hvordan resultatet blir. Dette er en vanskelig sak. Jeg registrerer at folk som støtter avtalen som kom ut av meglingen, holder seg i ro. Motstanderne mobiliserer sterkt. Det heller nok i favør av et nei, sier ordfører i Porsanger, Aina Borch (Ap) til VG.

Hun sitter i styret i Finnmark Ap og i Arbeiderpartiets distriktsutvalg. Borch mener tiden er inne for å tenke konstruktivt og se fremover all den tid Stortinget har bestemt at Troms og Finnmark skal slå seg sammen.

– For meg er det et poeng at forhandlingsresultatet fra meglingen om to sammenslåtte fylker står seg. Ved å si nei, risikerer vi å sette ting i spill igjen, sier Borch – vel vitende om at kommunalminister Monica Mæland (H) og regjeringen da har anledning til å instruere sammenslåingen.

Arbeiderpartiet er det desidert største partiet i fylkestinget, og har tradisjon for å opptre samlet i større saker. Fylkesleder Ingalill Olsen bekrefter at fylkestingsgruppen vil følge det fylkesårsmøtet neste helg kommer frem til.

– Ap i fylkestinget vil følge det fylkesårsmøtet kommer frem til. Men det er helt umulig å forutsi resultatet, sier Olsen til VG.

Olsen, som også er stortingsrepresentant, tvilte seg frem til et ja til å godta forhandlingsresultatet etter meglingen. Men selv om hun og Aina Borch oppnådde et flertall og stemmetallene 6–3 for avtalen i fylkespartiets styre, så går desidert flest av ordførerne i Finnmark mot avtalen.

Av 19 ordførere i Finnmark er 12 negative til avtalen, derav flest Ap-ordførere. Fire er positive og tre er nøytrale, ifølge NRK Finnmark .

– Vi har egentlig gitt fra oss det meste. Det blir bare lommerusk igjen i Finnmark, fastslår ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ overfor NRKs distriktskontor.

– Jeg har god kontakt med grasrota i fylket, og det er et sinne her både mot tvangssammenslåingen og mot den ferske avtalen vi skal behandle. Det er jo hinsides avstander vi snakker om, og det er klar oppfatning om at Troms har kommet mye bedre ut enn Finnmark, sier Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) til VG.

Fakta Storfylket Troms og Finnmark Det nye storfylket i nord blir hetende Troms og Finnmark. Dette vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Øverste politiske og administrative ledelse legges til Tromsø, mens nye avdelinger for internasjonale forhold og nordområdene legges til Vadsø. Det nye fylkestinget vil bestå av 57 medlemmer.

Den nye fylkesinndelingen ble vedtatt av Stortinget juni 2017. Mens Nordland forblir ett fylke skal Troms og Finnmark slås sammen, men det var lenge en opphetet konflikt mellom fylkene om hvordan dette skulle organiseres.

I begynnelsen av februar nådde konflikten kokepunktet, da hele Troms-delegasjonen forlot forhandlingsmøtet i protest. Fylkesmann i Hedmark Knut Storberget ble i februar brakt inn for å mekle i konflikten.

Den 15. februar var en avtale i boks. Blant annet skal man veksle på møtesteder mellom Tromsø og Vadsø, og det blir en assisterende fylkesmann i begge byer.

«Lommerusket» han snakker om, er at Finnmark får ansvar for en del samferdselsoppgaver som:

Kollektivtrafikk (innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark), vei (innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark), kjøp av flyruter og fiskerihavner.

Og en del andre oppgaver som:

* Nordområde-utvikling, klima, miljø og folkehelse.

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen er nyvalgt leder i Tana Arbeiderparti og ihuga motstander av den fremforhandlede avtalen med Troms.

Hun har varslet mobilisering fra nei-siden frem mot fylkesårsmøtet i Finnmark Ap neste helg.

– Det er gode muligheter for et nei, skriver Pedersen i en sms til VG onsdag.

– Den avtalen som delegasjonen fra Finnmark sa ja til er ikke forankret hverken i fylkestinget eller i Finnmark Ap. I praksis overføres det meste av politisk og administrativ makt og styring fra Finnmark til Troms, sa Pedersen til VG like etter at hennes mangeårige Ap-kollega Knut Storberget hadde meglet partene frem til en omforent avtale.

Hennes partifelle Aina Borch i Porsanger Ap, er ikke imponert over Pedersens motstands-argumenter.

– Det er en ærlig sak å engasjere seg i debatten. Jeg forstår hennes retorikk, men hun kjemper mot en sammenslåing som vi ikke får reversert. Tjener det oss finnmarkinger at vi da skal fortsette kampen? Nei, da mener jeg det er et poeng i seg selv at meglingsresultatet blir stående, sier Borch.

Ap-veteran og Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen har for sin del landet på et ja til meglingsresultatet.

– Jeg velger å være realist, og er redd for å sette ting i spill igjen hvis vi nå sier nei. Stortinget har sagt ja til sammenslåing. Da blir ikke det endret, sier Jakobsen til VG.