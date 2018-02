Byggeskandalen på Stortinget: 2,7 millioner i strafferenter etter regningsrot

NTB

Publisert: 23.02.18 01:12

I tillegg til milliardsprekken på byggeprosjektet, har Stortinget betalt 2,7 millioner kroner i forsinkelsesrenter i perioden 2015 til 2017.

Forsinkelsesrentene er et resultat av at Stortinget ikke har klart å betale et stort antall løpende regninger fra entreprenørene i tide, skriver Dagens Næringsliv . Det er Stortingets administrasjon som kommer med de nye tallene i en e-post til avisen.

– Jeg blir litt målløs. Dette underbygger at det har vært et prosjekt nærmest uten styring, sier Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Det brenner allerede under stortingspresident Olemic Thommesse etter at Stortingets byggeprosjekt – gjenoppbygging av Prinsens gate 26 bak fasaden, nytt varemottak og en ny tunnel til Stortingskvartalet, har sprukket med en ny halv milliard kroner, fra 1,8 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Våren 2014 var anslaget på 1,1 milliarder.

Stortingspresidenten skal etter planen redegjøre for saken i presidentskapet mandag og finanskomiteen onsdag. Men som VG skrev torsdag kveld, krever Ap, Sp og KrF at han redegjør for hele Stortinget .

Til Dagens Næringsliv sier Aasrud at de nye opplysningene øker alvoret i byggesaken. Hun gjentar også kravet om at stortingspresidenten må forklare seg.

– Stortingspresidenten skal orientere finanskomiteen onsdag i neste uke. Men det er ikke tilstrekkelig. Han må også redegjøre for denne saken i Stortinget. Vi må ha svar på hva slags styring han egentlig har hatt med byggeprosjektet, sier Aasrud.

DN har spurt stortingspresident Thommessen om en kommentar til saken, men det ønsker han ikke å gi.