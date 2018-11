Slik takler du flyskrekken

Redd for å fly? Da er du ikke alene. For Susanne Hopen (32) fra Bodø har skrekken forverret seg for hvert barn hun har fått.

Denne saken ble først publisert den 3. februar 2015.

Ellen Halvorsen driver flyskrekk-kurs gjennom SAS, og sier hun har fått flere henvendelser etter ulykkene de siste månedene.