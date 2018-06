Vil vise «stovnerske tilstander»

For under et år siden fryktet Stovner-rektor Terje Wold for elever og læreres sikkerhet. Nå prøver elevene å rette opp ryktet til skolen – med revy.

– Det kan være vanskelig å gå på en skole som har et så dårlig rykte, sier Ingita Khan (17), elev ved Stovner videregående skole i Oslo .

Rektor Terje Wold gikk i fjor høst ut og ba om akutt hjelp, i en e-post til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune.

På grunn av vold, trusler og uro, kunne han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø.

Vil ikke kopiere vestkanten

Nå har skolen bestemt seg for å sette opp skolerevy, for første gang på seks år.

Med som arrangør har skolen fått med komikerne Shabana Rehman og Zahid Ali , gjennom organisasjonen Født Fri.

– Dette blir ikke en kopi av en vestkantrevy. Det skal være originalt, og det skal være deres stemmer. Deres unikhet, mangfold, krangler, sorg og glede, sier Rehman.

Ali skal fungere som prosjektleder og regissør.

Åtte russ i fjor

Stovner videregående er ikke som andre skoler. Av 180 tredjeklasseelever i fjor, valgte kun åtte å være russ. De har heller ingen skolerevytradisjon, noe som står sterkt blant flere Oslo-skoler.

Nå ønsker elevene å vise «stovnerske tilstander», på sine premisser.

– Det er veldig mye fokus på østkanten og vestkanten. Vi på østkanten blir sett på som de dårlige, men begge sider er jo unike og fantastiske på sine måter. Jeg tror revyen vil gjøre at vi har noe til felles med de andre skolene i Oslo, sier Khan.

Klar for kritikk

17-åringen er ikke redd for den profesjonaliserte skolerevy-kulturen i Oslo, anmeldelser og terningkast.

– Ja, vi kommer til å få kritikk, men det er jo viktig at folk snakker om oss. Jeg stiller gjerne til debatt, sier hun.

I januar raste debatten rundt terningkast for skolerevyer, etter at Aftenpostens anmelder ga terningkast to til Kongshavnrevyen.

– Hvis media skal skrive noe negativt om Stovner, er det bedre å skrive negativt om revyen enn om slåsskampene, sier Kashaf Tasadik (18), som fungerer som revysjef sammen med Khan.

Vet ikke hva revy er

– Hva er revy?

Spørsmålet kommer fra en av ungdommene VG møter ved inngangen til skolen.

Ifølge Zahid Ali er det mange elever som ikke har noe forhold til sjangeren.

– Den store utfordringen nå er å få rekruttert folk. Det er 90 prosent utlendinger på skolen som ikke har noen revytradisjoner bakover i generasjonene, og mange vet nesten ikke hva revy er, sier han.

– Elevene må se at det går an å stå på scenen i Norge uansett hvilken bakgrunn du har, presiserer Rehman.

Må overbevise foreldrene

Det er mange på skolen som ikke er keene på å være med på revy, ifølge Khan. Hun vet, for hun har tatt opp ønsket flere ganger.

– Jeg tror de er redde for hva andre skal si, folk dømmer jo. Men noen må starte, sier Khan.

– Det er også en litt lavkaste-ting å gjøre i flere kulturer, det å stå sånn og gjøgle. Noen foreldre mener nok at det er bortkastet tid, sier Ali.

Det kan også rektor bekrefte.

– Ord som show og revy er for noen synonymt med fyll, spetakkel og høye skjørtekanter, sier han.

– Handler ikke om fornorskning

Du må til Oslo sentrum og vestover for å finne de andre revyene i byen, ifølge Wold. Og det er ingen på Stovner videregående som vet hvem gamle revyhelter som Einar Rose og Dag Frøland er. Revytradisjonen må oversettes til noe de forstår.

– Alle land har populærkultur, humor og revytradisjoner. Det er også noe vi kan minne foreldrene på, at dette ikke handler om fornorskning. Humor, satire og scenekunst er en del av verdensarven, sier Rehman.

Elevstyrt

Det er elevene selv som bestemmer hva revyen skal handle om.

– Vi skal ikke gi noen føringer, men vi i Født fri er opptatt av skamkulturen, frihet og ytringsfrihet. Det blir en research- og tekstfase, hvor vi også skal finne skrivetalenter, sier Rehman.

– Det blir også en læringsprosess for oss med tanke på hvor reflekterte de er rundt begrepet ytringsfrihet. Jeg tenkte ikke på noen av de tingene da jeg var på den alderen, sier Ali.

Føler seg mindre verdt

– Begrepet «stovnerske tilstander» kommer fra elevene selv. Det er et svar på fordommene de møter, sier Rehman.

Rektor Wold gleder seg til å se elevene på scenen til vinteren. Ungdom som har valgt å spesialisere seg i fag som bygg og anleggsteknikk, helse, klima og hudpleie.

– Ungdommer som snakker kebabnorsk blir ofte ikke tatt på alvor. Det er noe annet med velartikulert ungdom fra Kringsjå som skriver leserbrev til Si ;D i Aftenposten. Jeg tror flere på Stovner blir pekt på som annerledes og mindre verdt, sier han.

Særlig spent er han på det musikalske uttrykket, og sier det er stor interesse for hiphop på skolen.

– Skal vi ha et klassisk revyband eller skal vi ha noe helt annet? Jeg vet ikke. Time will show, sier han.