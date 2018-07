KRONPRINSESSE: Ingvild Kjerkol vil ikke ha noen politisk dreining av Arbeiderpartiet. – Jeg mener Ap står trygt der vi er i dag, sier trønderen, som er en mulig erstatter for Trond Giske som nestleder i Ap. Foto: Kristian Helgesen

Ap-rokade kan gi henne plassen som Giske-erstatter

Lars Joakim Skarvøy

Kristian Helgesen (foto)

Publisert: 10.07.18 08:19 Oppdatert: 10.07.18 09:19

INNENRIKS 2018-07-10T06:19:25Z

SKATVAL (VG) Trøndelag Aps kronprinsesse, stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (43), er lei av at fylkeslaget hennes stemples som Trond Giskes forsvarere og sier de har flere kandidater som kan erstatte ham. En av dem er, ifølge VGs kilder, henne selv.

– Ingen i Trøndelag Ap ønsker at vi skal være noe opprørsparti eller en geriljahær mot partiledelsen eller for Trond Giske. Det er vi ikke. Vi er i samme parti, og vil være kamerater med alle i partiet, sier Ingvild Kjerkol .

Hun er nå blitt en brennhett navn som kandidat til å tre inn i ledelsen i Ap, etter den avgåtte nestlederen Trond Giskes brutale fall i januar i år.

Giske-erstatter

Giske måtte gå av som nestleder , finanspolitisk talsperson og får ikke møte i sentralstyret etter at en rekke kvinner leverte varsler mot ham for seksuell trakassering. Giske har beklaget to av sakene, men bestridt innholdet i flertallet av varslene mot seg.

På Aps landsmøte 4–7. april neste år må partiet avgjøre om han skal erstattes i sentralstyret og partiledelsen.

VG har snakket med flere sentrale kilder om hva som kan bli utfallet av valgkomiteens arbeid frem mot landsmøtet. To scenarioer peker seg ut:

Dagens ledelse fortsetter: Et flertall av kildene mener det er det mest sannsynlige utfallet. Det sikrer kontinuitet og gir partiledelsen ro til å forberede både kommunevalget neste år, men også å gjenoppbygge tilliten og samarbeidet i organisasjonen frem mot stortingsvalget i 2021.

En rokade: I flere store fylkeslag er tilliten til partisekretær Kjersti Stenseng svekket som følge av det som oppfattes som flere «uheldige» mediesaker om henne og Trond Giske de siste månedene. Derfor er det flere som ønsker å bytte ut Stenseng, ifølge VGs kilder. En mulig løsning som nå lanseres av flere er å sette inn Ingvild Kjerkol fra Trøndelag som ny nestleder og erstatte Stenseng med en mannlig partisekretær. VGs kilder sier Snorre Wikstrøm (46) fra Hamar, som i dag er sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, er en aktuell kandidat til jobben.

Ny partisekretær

Wikstrøm har jobbet for Ap i en årrekke. Han var statssekretær for daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg i flere år fra 2008 til 2013, var med på å skrive Stoltenbergs selvbiografi og var administrativ sjef for Aps valgkamp i 2009 og 2015 – begge brakvalg for Ap.

Wikstrøm anses for å være lojal, en som ikke havner i konflikter og nyter stor tillit i de fleste deler av partiet.

– Dette er helt og totalt uaktuelt, skriver Wikstrøm i en tekstmelding til VG om at flere peker på ham som ny partisekretær.

VG har også vært i kontakt med kilder i fagbevegelsen. Der er synet på endringer i ledelsen delt.

Ifølge kildene skal Hadia Tajik ha styrket sin posisjon i fagbevegelsen markant i løpet av det siste halvåret. Tajik er leder av arbeids- og sosialkomiteen, og har markert Ap på feltet, blant annet ved at partiet fikk flertall i Stortinget for å skjerpe reglene for innleid arbeidskraft .

Det er ingen av de VG har snakket med som mener det er sannsynlig at Tajik vil bli kastet som nestleder.

Åpent lederverv

I tillegg er det også usikkert hvem som vil lede valgkomiteen. Mange av de VG har snakket med tar for gitt at det vil bli LOs leder, Hans Christian Gabrielsen, som vil lede komiteen. Men etter det VG forstår skal Gabrielsen og hans nærmeste rådgivere være lunkne til å involvere LOs leder i det betente spørsmålet om sammensetningen av Aps ledelse etter de mange krisene det siste året.

Flere kilder mener tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen fra Finnmark er et alternativ om ikke Gabrielsen stiller.

Hatt flere jobber på gulvet

Skulle valgkomiteen ende med å ønske Ingvild Kjerkol som ny nestleder etter Giske, så er ikke hun selv fremmed for tanken.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette i sentralstyret. Det er opp til valgkomiteen og landsmøtet om jeg får det, og hvem som skal ha hvilke roller. Jeg ble også nevnt som nestleder i 2015 blant flere andre, og da ble jeg ikke det. Jeg har stor respekt for prosesser, sier hun.

Trebarnsmoren er gift med en bilglassmontør, og har selv jobbet som rådgiver i skogeiersamvirket Allskog, miljøarbeider, ufaglært språklærer, i butikk og som renholder – ved siden av sin politiske karriere. Hun har også tatt en bachelor med fordypning i psykologi ved NTNU.

Hun er for EU «som konsept», forsvarer EØS-avtalen og vil skattlegge arv hardere enn i dag.

– Jeg vil plassere meg midt i partiet. Jeg mener Ap står trygt der vi er i dag. Vi bør ikke ta noen venstredreining, men sørge for å være et sentrum/venstre-parti som bygger allianser med SV og Senterpartiet. Vi må ha en allianse som kan få flertall i 2021, og vinne ordførermakten i flere kommuner og fylker neste år, sier hun.

Lei Trønder-bråk

Kjerkol tar imot VG rett ved Skatval kirke, for å ta oss med på toppen av Forbordsfjellet, Skatvals høyeste og Stjørdals kommunes femte høyeste fjell. Med utsikt mot alle Trøndelags himmelretninger vil hun snakke om hvor hun står politisk og rette opp det hun mener er blitt et misvisende og medieskapt bilde av sitt eget fylkeslag, Trøndelag Ap.

– Trøndelag Ap er mye mer enn Trond Giske. Det er ikke én person som hele fylket er avhengig av eller som styrer alt. Vi vil gå videre nå, og få fokuset tilbake på politikken og bygge et lag og løfte frem nye folk, sier Kjerkol.

Hun trekker frem flere lokale politikere som hun omtaler som «ruvende skikkelser»: May Britt Lagesen, fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trondheims ordfører Rita Ottervik og nykonstituert leder av Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø.

Forstår tidlig Giske-støtte

Likevel: Gjennom metoo-vinteren var det flere sentrale politikere i Trøndelag som aktivt forsvarte Giske. Blant annet uttalte stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø til DN at «pedofile har et større personvern enn det Trond Giske har hatt i denne saken».

– Jeg synes ikke det er så rart at det ligger i ryggmargen å forsvare en partivenn når det stormer som verst. Jeg tror folk ser at det er en menneskelig reaksjon.

– Har du inntrykk av om de reaksjonene har stilnet nå?

– Jeg har ikke møtt noen i Trøndelag som ser noen grunn til å ta opp igjen de konklusjonene som partisekretæren og partilederen fattet i januar. Hele partiet har sluttet opp om at de håndterte det bra, sier Kjerkol.

Hyller varslerne

– Hva synes du om de kvinnene i Ap som varslet?

– Det står respekt av dem. De er modige. Det er ikke noen lett sak å varsle. Det er en stor belastning og det er varslerne som bærer den tyngste børen, sier hun.

Kjerkol sier hun har et godt forhold til alle i partiledelsen, men erkjenner at hun ikke står like nært alle tre.

– Jeg vil si at jeg nok står nærmere Kjersti enn Hadia. Det handler om personlighetstyper, hvor du kommer fra i landet, hvem du møter i det daglige, og hvor mye man har samarbeidet. Trøndelag har slått sammen to fylkeslag. Det sier seg selv at partisekretæren har vært tett på den prosessen.

Nærmere Stenseng

– Du er mer lik Stenseng?

– Vi er på samme alder, har unger i tenårene og kommer fra distriktene.

– Hadia Tajik er fra Bjørheimsbygd. Er ikke det også i «distriktene»?

– Jo. Det der er et sånt bilde som media ønsker å skape. At det har mye å si hvor du kommer fra. Jeg tror bare Hadia og jeg har litt ulike personligheter. Jeg kjenner Kjersti bedre enn Hadia som person. Hadia har jo vært åpen om at hun er sjenert og ikke anser seg selv som en person som er veldig «på» den sosiale arenaen. Det synes jeg er veldig modig av henne å være åpen om. Det er kanskje derfor at hun er den jeg kjenner minst av de i dagens ledelse, sier Kjerkol.

– Du har blitt beskrevet som en nær venn og alliert av Trond Giske. Hva tenker du om det?

– I de politiske sakene som handler om Trøndelag, så er han en alliert. Vi er begge valgt inn på Stortinget fra Trøndelag og har sittet i sentralstyret sammen siden 2009. Men jeg har ikke vokst opp eller vært i AUF sammen med Trond. Jeg er ikke en del av noen Giske-fløy. Jeg står på egne ben og er ikke avhengig av noen enkeltperson, sier hun.

– Hva tenker du om fremtiden til Trond Giske nå?

– Trond må selv finne ut av hvordan han vil jobbet for våre felles politiske mål. Men tillit er noen man må gjøre seg fortjent til over tid, man kan ikke kjempe seg til det. Jonas har sagt at tillit kan vinnes tilbake, og det er jeg enig i, sier hun.

Nord for Dovre

Med Giske ute av partiledelsen må valgkomiteen vurdere om de må gjøre endringer for å sikre bred representasjon. Kjerkol sier hun ikke vil ha noen mening om det, men:

– Det er viktig med en ledelse som medlemmene og partiet kjenner seg igjen i. Den ledelsen som ble valgt i 2015 ble valgt med stor entusiasme og glød, både på grunn av det geografiske og at de var ulike mennesketyper som utfylte hverandre. Nå er det en annen ledelse. Jeg mener vi bør ha en ledelse som speiler medlemsmassen I hele landet.

– Gjør ikke dagens ledelse det?

– Det var en annen ledelse som ble valgt. Det må vi bare erkjenne. Det er ingen nå som har forankring nord for Dovre, og det ville vært en styrke. Men det er jobben til en valgkomité og til landsmøtet som skal velge. Det har jeg full respekt for.

– Må det være en fra Trøndelag Ap som kommer inn?

– Trøndelag Ap vil, som andre fylkeslag, være opptatt av å sikre oss innflytelse i sentrale organer i partiet. Det vil ikke være unaturlig at vi til landsmøtet neste år foreslår nye kandidater til sentralstyret som kan representere Trøndelag etter Trond, men det er opp til fylkeslaget å bestemme, sier Kjerkol.