FEIRING: Tusenvis av mennesker samlet seg til Pride-feiring i Oslo i dag.

8 Pride-deltakere: Dette betyr Pride for oss

Publisert: 30.06.18 16:25 Oppdatert: 30.06.18 16:52

Tusenvis av mennesker feiret mangfold og kjærlighet i Oslo i dag. Her forteller noen av dem hva Pride-paraden betyr for dem.

Eric Kristoffer Meese (19)

- For meg betyr Pride at jeg føler meg inkludert, at jeg synes. Det er viktig for meg, jeg blir glad når ser flere som er som meg. Jeg er trans og i min hverdag møter jeg ikke så mange med samme identitet. Det føles trygt å være i et område der det er mange i samme situasjon.

– Jeg tror det har blitt så stort fordi det er en stor fest og god stemning. Det er så inkluderende, alle kan vise sin støtte og samtidig være med og ha det gøy.

Jeanette (47)

– For meg betyr Pride at jeg kan uttrykke meg som den jeg er. Jeg kan uttrykke det utad, for alle, uten å være sjenert. Jeg føler meg glad for å være den jeg er.

– Jeg har vært med mange ganger. Hver gang møter jeg mennesker som er tolerante og som tar vare på hverandre.

– Jeg går som regel kledd som en jente i helgene og når jeg skal ut på byen i ukene. Det er litt problematisk at jobben min ikke ønsker at jeg kommer slik jeg ser ut nå, som ei jente. Det må gjøres litt mer, slik skal det ikke være. På jobb går jeg som gutt.

Ivar Eriksen (72)

– For meg betyr Pride likestilling og mangfold.

– Jeg jobber på brannmuseet i Oslo. LO leier brannbilen og jeg stiller opp i en gammel uniform.

– Jeg har vært med i ti år. Det er artig, fargerikt og fint. Det er derfor jeg stiller opp år etter år. Det er mange flere mennesker og et mye større tog nå enn før. Det beste er å se på massen, hvor fornøyd og glade alle er.

Camilla Olufsen (28)

– Pride betyr åpenhet, varme, og feiring. Men det er også en påminnelse om at vi fortsatt har en lang vei å gå.

– Personlig har det gikk meg en trygghet i meg selv: Å få feire seg selv og få såpass mye kjærlighet fra byen jeg bor i. Men samtidig er det bare én støttepilar i huset mitt. Sápmi Pride i Kautokeino betydde mye mer for meg, fordi jeg er dobbeltminoritet. Der fikk jeg lov til å være hele meg, det er det ikke så mange rom for.

– Jeg er sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom og har gått i paraden i dag. Det har vært mye roping, flagg, latter og glede.

Walter Heivkamp

– For meg betyr Pride stolthet, frihet og aksept. Jeg føler meg fullt ut akseptert. Jeg kom til Oslo i 2008, og da var Pride nesten ingenting. Det er stort å se utviklingen til i dag. Det er så mye folk og alle er bare happy. Det er flere og flere i paraden, flere tør å gå.

– Samtidig er det litt under overflaten som ikke alltid ser så bra ut. Jeg jobber i Helseutvalget her i Oslo. Der møter jeg blant annet med menn med innvandrerbakgrunn som ikke er åpne fordi de frykter å bli truet på livet. Men generelt blir det bare bedre og bedre.

– Jeg ble Mr. Gay Norway i 2009. Jeg hadde tenkt å ta det på igjen i tiårsjubileet, men jeg orket ikke vente lenger. Dette er kronen jeg fikk da jeg ble kronet.

Stig Johnny Egren

– Pride er en viktig del av livet mitt. Jeg har vært homse i hele livet, siden jeg ble født. Jeg har blitt mobbet, men da jeg kom til Oslo ble det bedre.

– Jeg jobber som frivillig for Oslo Pride, står litt vakt og gjør litt forskjellig. Og så jobber jeg som frivillig i Stockholm og andre land. I dag skal jeg være hjulvakt for Bamseklubben.

Cornelius Bergersen

– Pride betyr at folk kan ha en scene der man kan ytre sine friheter, og der alle skal være velkommen uavhengig av fordommer. Selv de som er dødskristne er hjertelig velkommen, vi tar vi dem imot med åpne armer. Da kan vi lære av hverandre.

– Mitt beste minne er fra det året det var veldig kristne folk som var veldig imot Pride. Men vi fikk snudd mange av dem, de skjønte etterhvert at det kanskje ikke trengte å være så intens med budskapet sitt. Vi tok dem med og inkluderte dem.

Helene Andersen

– For meg betyr Pride ganske mye. Jeg har veldig mange venner som er her. Dette er tredje året jeg er med og jeg ser frem til denne dagen hvert år. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal være med på traileren til London Pub. Det blir dansing hele veien, fra A til Å. Jeg er veldig stolt av vennene mine og enda mer stolt av å se alle som møter opp og støtter dem.

