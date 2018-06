BLE HACKET: Jennifer Lawrence var en av flere Hollywood-kjendiser som ble hacket i 2014. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Nordmann dømt for å ha lastet ned intime bilder av Hollywood-stjerner

Publisert: 20.06.18 15:11 Oppdatert: 20.06.18 15:55

INNENRIKS 2018-06-20T13:11:09Z

Bildene stammer fra et hackerangrep i 2014 mot kjendisenes iCloud-kontoer, kalt «The Fappening», som førte til at hundrevis av intime bilder av Hollywood-kjendiser ble lekket. Nordmannen skal også ha lastet ned bilder av norske kvinner.

En norsk dataprogrammerer i 30-årene er dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter å ha lastet ned lekkede bilder av kjendiser som Jennifer Lawrence, Katherine Upton, Kirsten Dunst, Rihanna, Jenny McCarthy, McKayla Maroney og Victoria Justice.

Han er dømt etter den gamle straffelovens § 317 som betyr heleri.

– Han er svært overrasket over at han skal kunne straffes for å laste ned bilder som ble omtalt av en samlet verdenspresse. Ingen visste på det tidspunktet hvordan bildene hadde havnet på nett – om det var et regissert PR-stunt eller noe annet, sier mannens forsvarer, Ketil Magnus Berg til VG.

Jennifer Lawrence er blant dem som ble rammet og beskrev følelsen av å få spredt de intime bildene som et mareritt, ifølge nettstedet Hollywood reporter .

– Det føles som om jeg har blitt gruppevoldtatt av hele verden, sa Lawrence til nettstedet i 2017.

Felles for kjendisene var at iCloud-kontoene deres ble hacket og sikkerhetskopiene ble lastet ned. Bildene ble så publisert offentlig, blant annet på nettsamfunnet Reddit. Hendelsen er i datamiljøet gitt navnet «the Fappening ».

– Vår klient har i snart fire år vært klar på at han ikke ante at det kunne være straffbart å laste ned bilder av offentlige personer fra et åpent og legitimt nettsted, eid av et av USAs største mediehus. Han har aldri ment å gjøre noe ulovlig, sier Berg.

Mange lastet ned bildene

Kripos mener mange har noe å lære av dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Vi mener det var svært mange nordmenn som lastet ned disse kjendisbildene og derfor er dette en viktig dom. Den viser at det er ulovlig å laste ned denne type materiale fra internett, til tross for at dette er kjendiser som lever av å eksponere seg, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos til VG.

Snapchatmeldinger hacket

Dataprogrammereren er også dømt for å ha lastet ned stjålet Snapchat-materiale fra tjenesten Snapsaved.com . Dette var en nettjeneste som lot brukere lagre bilder sendt via Snapchat-appen uten at avsenderen ble klar over det.

Lastet opp og ned bilder av hackede nordmenn

I samme tidsrom som han lastet ned bilder fra «the Fappening » og «the Snappening », fant dataprogrammereren en tredje side med stjålne bilder på internett, ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Dette var et nettforum hvor personer anonymt kan dele og kommentere bilder. Bildene var som regel pornografiske og dataprogrammereren lastet ned en mappe med 7340 bilder og 184 filmer.

På forumet var det en egen seksjon for Norge. Den norske seksjonen hadde blant annet en undermappe hvor det lå bilder av kvinner som ennå ikke var identifisert. Brukerne av forumet ble oppfordret til å bidra i arbeidet med å identifisere kvinnene.

I undermappen for Akershus lå det ca. 1000 bilder av 54 identifiserte jenter. Over 67 prosent av disse jentene er vist med ansikt, mens 30 prosent bare er vist med kropp. Halvparten av jentene er nakne eller bare iført undertøy eller bikini. En god del av bildene må̊ karakteriseres som pornografiske, ifølge dommen.

– Han forklarte i retten at det aldri hans intensjon å dele noe fra denne mappen til andre, sier dataprogrammererens forsvarer Ketil Magnus Berg.

Dommen omtaler blant annet en 16 år gammel norsk jente som fikk identiteten sin spredt på forumet og ble kontaktet av fremmede menn.

«Hyppigheten kunne variere, men 2016 hadde vært det verste året, hvor hun om lag fem ganger i måneden ble kontaktet av menn på Facebook. Bildene var også spredt til venner og kjente. Hun opplevde dette som utrolig ydmykende, og hun hadde gjort flere forsøk på å få bildene slettet, men uten at det hadde vært mulig».

Politiet fulgte med i det stille

Det dataprogrammereren og de andre brukerne av forumet ikke visste, var at Kripos hadde logget seg på dette nettforumet og overvåket datatrafikken i det stille. I løpet av den tiden politiet var pålogget, kom størsteparten av aktiviteten fra to IP-adresser hvorav den ene tilhørte dataprogrammereren.

Dataprogrammereren logget seg på forumet første gang 11. oktober 2014. Bare syv dager senere kom Kripos på døren med en ransakingsordre og beslagla den bærbare datamaskinen hans.

Lang liggetid ga lavere straff

Lagmannsretten mente først at fem måneder fengsel ville vært en passende dom for dataprogrammereren, men synes nesten fire års ventetid var i lengste laget å måtte vente på dom. De omgjorde derfor straffen til 120 timer samfunnsstraff, noe forsvarerteamet Ketil Berg og Maria Sofie Kaiser mener er helt riktig.

– Når han først er domfelt, så er vår klient tilfreds med at retten ikke har dømt ham til fengsel. Men det blir likevel en anke til Høyesterett over ulike deler av saken. Den lange saksbehandlingstiden har vært en stor belastning for ham, sier Berg til VG.

Kripos på sin side ønsker en avklaring fra Høyesterett om straffen er streng nok. Noe av grunnen til den lange ventetiden var at påtalemyndigheten ventet på rettslig avklaring fra Høyesterett i en lignende sak.

– Ventetiden var lang og det har lagmannsretten tatt hensyn til, men vi vurderer å anke straffeutmålingen, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos til VG.