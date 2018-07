KREVENDE: Sivilforsvaret måtte trekke brannslanger 2 kilometer til et tjern for å få nok vann til etterslukning på fjellet utenfor Siljan. Dag Engebrektsen fra Sivilforsvaret og den pensjonerte brannmannen Arve Fjalestad står ved pumpen som nettopp har begynt å gå klokken 2. Foto: Helge Mikalsen

Krevende vannmangel: – Vi har allerede tømt to bekker

Publisert: 13.07.18 19:41

SILJAN (VG) Vannmangel gjør slukningsarbeidet i knusktørre Telemark krevende. Lørdag er det meldt om mer tordenvær på Østlandet. Frykten er at det kan føre til nye branner.

– Noen av brannene er større enn de andre, men de fleste er heldigvis kommet over i etterslukningsfasen, sier overbrannmester Jørn Halvor Ufs ved 110-sentralen i Telemark , til VG.

50 branner har det siste døgnet herjet i Telemark og brannvesenet har jobbet gjennom hele natta.

I går ettermiddag brant det fortsatt 10–15 steder i Telemark og 19 steder i Agder.

Tordenvær

Den mest utfordrende brannen er i Elgsjø i Notodden. Det er også oppstått en ny brann i Hjartdal kommune av betydelig størrelse, sier han.

Lørdag er det meldt kraftige lokale regnbyger, særlig nord for Oslo, og tildels tordenbyger, opplyser Frode Hassel ved Meteorologisk Institutt.

– Det er jo lov å håpe at Telemark slipper unna tordenværet. Det er utfordrende når nye branner blusser opp, men hvis det skjer, så skal vi ha nok bemanning og beredskap tilgjengelig, sier Ufs.

Vannmangel

Det har vært krevende slukningsarbeid flere steder, blant annet i fjellet i Siljan kommune.

– Det er ekstremt tørt og svært vanskelig å frakte vannet opp i høyden, sier utrykningsleder Knut Rune Hansen i brannvesenet til VG.

– Vi har allerede tømt to bekker. Det er vanskelig å få fraktet vannet til toppen. Heldigvis har Sivilforsvaret fått lagt to kilometer med slanger til et tjern, sier Hansen.

Han forteller at varmen har gått ned i røtter, og kan blusse opp i mange timer eller flere dager fremover.

Tente bål i skogen

Fædrelandsvennen melder om 18 branner i Agder fredag. Brannvesenet der opplyser til VG at de må sette inn «massivt med ressurser» i Setesdal.

– Det er fremdeles Vest-Agder og Midt-Agder som har det tøffeste. For vår del i øst har vi kontroll nå, vi har kun én aksjon pågående. Vi har slukket tre andre branner natt til fredag, sier brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder til VG.

Brannvesenet i Mandal kom utpå formiddagen med en lite fornøyd melding. Noen hadde nemlig tent opp bål i et område nord for Mandal. Både politiet og brannvesenet måtte rykke ut.

– Brannvesen og politi er lite fornøyd med å få slike meldinger nå. Bålforbudet burde være godt kjent, understreker de.

«Unntakstilstand»

Torsdag var det over 50 branner i Telemark. Underbrannmester Stian Frislie ved 110-sentralen i Telemark erklærte uoffisielt unntakstilstand i fylket.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener de neste to dagene blir kritiske.

– Det gjøres en formidabel innsats av brann- og redningsvesenet, med god støtte av skogbrannhelikoptrene, Sivilforsvaret og frivillige, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til NTB.

– Vi oppfordrer folk til å være forsiktige, slik at nye branner ikke oppstår. Det blir bare tørrere og tørrere. Oppdager du en skogbrann, må du varsle raskt til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slukkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier Pedersen.