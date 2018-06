Politiet etterforsker 85 narkosaker ved Bodø-skole

NTB

Publisert: 29.06.18 05:03 Oppdatert: 29.06.18 05:17

Bare i år har politiet opprettet 85 straffesaker som omhandler narkotika mot personer på den samme videregående skolen i Nordland.

– Straffesakene er mot personer som vi mener kan knyttes til bruk og salg av narkotika. Dette er både elever ved skolen og personer i kriminelle miljøer utenfor som distribuerer narkotika til elevene, sier kriminalsjef Waldemar Solli i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Ifølge kriminalsjefen omsettes det både piller, cannabis og kokain på skolen.

Solli sier det ikke er snakk om en gjengkultur, men han sier det er grupperinger på skolen som bekymrer politiet.

– Vi er forsiktige med å bruke gjengbegrepet, da det ikke er et gjengmiljø slik som for eksempel i Oslo. Likevel er vi bekymret for utviklingen mellom grupperingene innad i miljøet, hvor terskelen for vold og trusler er lav.