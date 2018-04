STOPPET RANER: Tom Erik Eltervåg, som jobber som salgsleder i Gatemagasinet Asfalt i Stavanger, fikk inn en krokfot på raneren og fikk deretter stoppet ham og holdt ham nede til politiet kom til stedet. Foto: Ellen Anne Teigen Vinje / Gatemagasinet Asfalt

Tom Erik la gullsmedraner i bakken i Stavanger

Publisert: 13.04.18 13:26

Den antatte raneren i Stavanger kom ikke langt. Like utenfor gullsmeden ble han lagt i bakken og holdt igjen av vitner.

For forbipasserende Tom Erik Eltervåg ble det noen dramatiske minutter i 11.15-tiden fredag, da han tilfeldigvis kom over et gullsmedran i Stavanger sentrum.

Han forteller til Stavanger Aftenblad at han forsøkte å stanse den antatte raneren, og at til slutt lykkes ved å sette krokfot på ham.

– Jeg var og handlet noen ting på Clas Ohlson. Da jeg kom ut av butikken så hørte jeg en dame i diamantbutikken skrike, og ut av butikken kom det en maskert mann med en bag, sier Eltervåg til VG.

Han slapp varene og prøvde å stoppe gjerningsmannen, uten å tenke seg om.

– Først klarte jeg ikke å få tak i ham, men jeg klarte få å inn en krokfot. Da snublet han litt bortover, og 50 meter lenger borte klarte jeg å få tak i ham, sier Eltervåg, som til daglig jobber som salgsleder for gatemagasinet Asfalt.

Sammen med den antatte gjerningsmannen ramlet han inn i noen busker, hvor han til slutt fikk hjelp av andre forbipasserende til å holde mannen nede.

– Flere personer lå på vedkommende til politiet kom, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Det var én ansatt på jobb i gullsmeden Diamanthuset da ranet skjedde. Vedkommende får nå tilbud om krisehjelp, skriver lokalavisen.

– Han skal ha tatt en del smykker, men foreløpig har vi ikke oversikt over mange og hva den samlede verdien var. Alt gods er tatt hånd om og levert tilbake til butikken, sier politioverbetjenten, sier innsatsleder Heggen til Aftenbladet .

Politiadvokat Stian Eskeland opplyser at mannen er siktet for ran og at han ikke er avhørt enda. Han bekrefter at det var vitner som gikk til pågripelse av raneren rett utenfor gullsmeden. Eskeland vil ikke kommentere hvorvidt det ble brukt våpen under ranet.